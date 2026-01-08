Logo
Large banner

Ово је осумњичени за убиство на Божић: Младићу (18) из чиста мира пререзао врат

Извор:

Блиц

08.01.2026

15:48

Коментари:

0
Убијен тинејџер
Фото: Уступљена фотографија

Н.М. (30) са подручја Бачке Паланке, осумњичен је да је из чиста мира убио Ненада В. (18) у угоститељском објекту у Товаришеву након чега је побјегао.

Због сумње да му је помогао током бјекства, ухапшен је и мушкарац М.К. (46) у чијем аутомобилу је полиција пронашла и нож којим је, како се сумња, Н.М. починио убиство.

Ненад В. стар 18 година убоден је ножем у врат, а преминуо је у возилу Хитне помоћи на путу до болнице.

Излио се Ибар-08012026

Србија

Излио се Ибар, грађани се евакуишу

Према ријечима очевидаца, свему је претходила свађа, пише Блиц.

У Товаришеву је након злочина било опсадно стање будући да је нападач био на слободи.

Ухапшен нападач, избо га у тоалету

Полиција је ухапсила мушкарца због сумње да је убио Ненад В.

Полиција Србија

Србија

Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

Према незваничним информацијама, сумња се да је дошло до свађе, након чега је Ненад В. (18) отишао до тоалета, а онда га је осумњичени за убиство пратио.

Тамо му је пререзао врат и побјегао, а несрећни младић је смогао снаге и изашао из тоалета држећи се за врат.

– Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Н. М. (1996), са подручја Бачке Паланке, због постојања основа сумње да је учинио кривично д‌јело убиство. Због постојања основа сумње да је учинио кривично д‌јело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног д‌јела, ухапшен је М. К. (1980) из Бачке Паланке – наводе у саопштењу.

Подијели:

Таг:

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

Србија

Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

2 ч

0
У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

Република Српска

У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

2 ч

1
Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме

Свијет

Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме

2 ч

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс стиже у свемирску базу Питуфик на Гренланду

Свијет

"Европа и Данска заказале, Гренланд је кључан за САД"

2 ч

0

Више из рубрике

Излио се Ибар у Косовској Митровици

Србија

Излио се Ибар, грађани се евакуишу

2 ч

0
Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

Србија

Попио кафу са супругом, па јој пререзао врат: Осуђен војни пензионер

2 ч

0
Са тржишта хитно повучен електрични тротинет: Постоји велика опасност од повреда

Србија

Са тржишта хитно повучен електрични тротинет: Постоји велика опасност од повреда

2 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Србија

Ванредна ситуација: Више од 10.000 људи остало без струје

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Кришто: Никшић блокирао буџетски процес и функционисање институција

17

37

"Фолксваген" затвара фабрику због олује

17

37

Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

17

27

Минић: Све слободе српског народа дошле су кроз велике жртве које не смијемо да заборавимо

17

24

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner