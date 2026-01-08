Ово је осумњичени за убиство на Божић: Младићу (18) из чиста мира пререзао врат

Извор:
Блиц
08.01.2026
15:48
Коментари:0
Н.М. (30) са подручја Бачке Паланке, осумњичен је да је из чиста мира убио Ненада В. (18) у угоститељском објекту у Товаришеву након чега је побјегао.
Због сумње да му је помогао током бјекства, ухапшен је и мушкарац М.К. (46) у чијем аутомобилу је полиција пронашла и нож којим је, како се сумња, Н.М. починио убиство.
Ненад В. стар 18 година убоден је ножем у врат, а преминуо је у возилу Хитне помоћи на путу до болнице.
Према ријечима очевидаца, свему је претходила свађа, пише Блиц.
У Товаришеву је након злочина било опсадно стање будући да је нападач био на слободи.
Полиција је ухапсила мушкарца због сумње да је убио Ненад В.
Према незваничним информацијама, сумња се да је дошло до свађе, након чега је Ненад В. (18) отишао до тоалета, а онда га је осумњичени за убиство пратио.
Тамо му је пререзао врат и побјегао, а несрећни младић је смогао снаге и изашао из тоалета држећи се за врат.
– Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду ухапсили су Н. М. (1996), са подручја Бачке Паланке, због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело убиство. Због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела, ухапшен је М. К. (1980) из Бачке Паланке – наводе у саопштењу.
