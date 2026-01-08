Logo
Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме

08.01.2026

15:19

Коментари:

0
Британски генерал: Каква подршка Украјини, немамо чиме
Фото: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

димир Путин сигурно се не боји празних пријетњи британског премијера Кира Стармера, пише у данашњем "Дејли мејлу" генерал у пензији сер Ричард Ширеф.

Руски предсједник Вла

Коментаришући декларацију "коалиције вољних" о слању миротрвораца у Украјину, бивши замјеник врховног команданта савезничких снага за Европу тврди да Лондон та обећања просто не може да испуни.

"Не вјерујем ни секунде да имамо људи, опреме, новца или политичке воље да одржимо ријеч", пише Ширеф.

Цијели пројекат је "нереалан", додаје генерал у пензији. По њему, једини реалистичан сценарио за крај сукоба је да Русија "призна право Украјине да постоји", али је "било какав компромис незамислив" за Путина.

Ако се "цијели слободни свијет" удружи, почев од Америке, онда можда постоји шанса да одбрани Украјину силом оружја, пише Ширеф, "али тренутно смо на хиљаду миља од тога". Додаје да се америчком предсједнику Доналду Трампу не може вјеровати, док су САД показале "да нису вољне или способне" да Путина силом доведу до преговарачког стола.

Стармерова прича о "миру кроз снагу" је чисто теоретска, тврди Ширеф.

"Остаје нам поразан утисак да британски премијер обећава оно што зна да никада неће моћи да испуни, како би одржао утисак – можда баш зато што је толико слаб код куће – да је УК значајан играч на свјетској сцени".

Ако Стармер мисли озбиљно, "Британија мора да буде спремна за рат са Русијом, а ми то нисмо", пише Ширеф.

Позивајући се на своје искуство са КиМ 1999, када је командовао бригадом британских и нордијских војника у НАТО експедицији од 50.000 трупа, Ширеф напомиње да је јужна српска покрајина "џепна марамица" у поређењу са Украјином.

"Ми смо већ далеко од војне силе какви смо некад били. Већина нашег арсенала, од тенкова до муниције, већ је испоручена Украјини – и чисто сумњам да смо то надокнадили", пише пензионисани генерал.

Притом британско искуство у антигерилском ратовању из Ирака и Авганистана "не може да се пореди са бруталним индустријским ратом високог интензитета" који се тренутно одвија у Украјини.

"Сурова истина је да нас је низ влада, а не само ова лабуристичка, оставило потпуно неспремне за ову врсту рата", закључио је Ширеф.

Тагови:

Русија

Велика Британија

Украјина

Коментари (0)
