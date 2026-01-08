Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос

Извор:
Информер
08.01.2026
14:35
Коментари:0
М. С. (59) саслушан је у Трећем основном јавном тужилаштву због сумње да је на Бадње вече, под дејством алкохола, нанио партнерки тешке тјелесне повреде.
У Треће основно јавно тужилаштво у Београду доведен је на саслушање ухапшени М.С. (59) према којем је, по налогу дежурног јавног тужиоца, од стране ПС Сурчин, на Бадње вече донијето рјешење о задржавању због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици.
Здравље
Словенка умрла након липосукције: Крварила и очајнички звала за помоћ
"Окривљеном се наредбом о спровођењу истраге ставља на терет да је дана 06. јануара 2026. године око 20 часова у Београду, у породичној кући у Сурчину, под утицајем алкохола у количини од 0,48 промила, применом насиља, дрским и безобзирним понашањем угрозио спокојство, телесни интегритет и душевно стање члана своје породице - ванбрачне супруге, усљед чега је код оштећене наступила тешка тјелесна повреда, на тај начин што јој је након краће вербалне расправе упутио погрдне рећи, затим јој пришао и задао неколико удараца затвореном шаком у пределу лица и носа и том приликом јој нанео тешке тјелесне повреде у виду фрактуре носних костију", наводи се у саопштењу Трећег основног тужилаштва у Београду.
Како се додаје, окривљени је у присуству браниоца изнео своју одбрану и изјавио да није тачно да је извршио кривично дјело, насиље у породици, које му се ставља на терет.
"Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднијело предлог Трећем основном суду у Београду да према окривљеном одреди притвор у трајању до 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи ометати поступак утицањем на оштећену и да ће поновити кривично дјело", додаје се у саопштењу тужилаштва, преноси Информер.
Здравље
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
37
17
37
17
27
17
24
17
21
Тренутно на програму