Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос

Извор:

Информер

08.01.2026

14:35

Језиво насиље у породици: Пијан жени поломио нос
Фото: Pixabay

М. С. (59) саслушан је у Трећем основном јавном тужилаштву због сумње да је на Бадње вече, под дејством алкохола, нанио партнерки тешке тјелесне повреде.

У Треће основно јавно тужилаштво у Београду доведен је на саслушање ухапшени М.С. (59) према којем је, по налогу дежурног јавног тужиоца, од стране ПС Сурчин, на Бадње вече донијето рјешење о задржавању због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело насиље у породици.

Болница

Здравље

Словенка умрла након липосукције: Крварила и очајнички звала за помоћ

"Окривљеном се наредбом о спровођењу истраге ставља на терет да је дана 06. јануара 2026. године око 20 часова у Београду, у породичној кући у Сурчину, под утицајем алкохола у количини од 0,48 промила, применом насиља, дрским и безобзирним понашањем угрозио спокојство, телесни интегритет и душевно стање члана своје породице - ванбрачне супруге, усљед чега је код оштећене наступила тешка тјелесна повреда, на тај начин што јој је након краће вербалне расправе упутио погрдне рећи, затим јој пришао и задао неколико удараца затвореном шаком у пределу лица и носа и том приликом јој нанео тешке тјелесне повреде у виду фрактуре носних костију", наводи се у саопштењу Трећег основног тужилаштва у Београду.

Како се додаје, окривљени је у присуству браниоца изнео своју одбрану и изјавио да није тачно да је извршио кривично дјело, насиље у породици, које му се ставља на терет.

"Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднијело предлог Трећем основном суду у Београду да према окривљеном одреди притвор у трајању до 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи ометати поступак утицањем на оштећену и да ће поновити кривично дјело", додаје се у саопштењу тужилаштва, преноси Информер.

