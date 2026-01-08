Цвијановић: Још један позитиван антиглобалистички потез Трампа и његове администрације

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је одлука америчког предсједника Доналда Трампа да се Сједињене Америчке Државе повуку из 66 међународних организација још један позитиван антиглобалистички потез Трампа и његове администрације.
Цвијановић је навела да је овај потез сасвим супротан бесмисленим најавама појединих политичких представника и "експерата" који су хорски понављали како се Трамповим повратком неће ништа промијенити.
- Пракса их је најбоље демантовала, а позитивне промјене су и те како видљиве - истакла је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је меморандум којим се налаже повлачење Сједињених Америчких Држава из 66 међународних организација које више не служе америчким интересима.
This is yet another positive anti-globalist move by President Trump and his administration.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 8, 2026
Completely contrary to the meaningless claims made by certain political representatives and so-called “experts,” who kept repeating in unison that nothing would change with President… https://t.co/RLb4qU6EhB
