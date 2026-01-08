Logo
Цвијановић: Још један позитиван антиглобалистички потез Трампа и његове администрације

Извор:

АТВ

08.01.2026

14:26

Коментари:

0
Цвијановић: Још један позитиван антиглобалистички потез Трампа и његове администрације
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је одлука америчког предсједника Доналда Трампа да се Сједињене Америчке Државе повуку из 66 међународних организација још један позитиван антиглобалистички потез Трампа и његове администрације.

Цвијановић је навела да је овај потез сасвим супротан бесмисленим најавама појединих политичких представника и "експерата" који су хорски понављали како се Трамповим повратком неће ништа промијенити.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Српска рођена у миру, сигурна за своје грађане

- Пракса их је најбоље демантовала, а позитивне промјене су и те како видљиве - истакла је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је меморандум којим се налаже повлачење Сједињених Америчких Држава из 66 међународних организација које више не служе америчким интересима.

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
