Будимир: Српска рођена у миру, сигурна за своје грађане

Извор:
СРНА
08.01.2026
14:24
Коментари:2
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао је да је Република Српска настала у миру, а потом одбрањена у рату, те да је за њено трајање неопходно присјећати се дана када је рођена, због чега је важно обиљежавати Дан Републике - 9. јануар.
Будимир је нагласио да Министарство унутрашњих послова /МУП/ Републике Српске и Влада Српске обезбјеђују сигурност сваком грађанину Српске, без обзира на његову националну, вјерску или било коју другу припадност.
- Оно што ми данас радимо јесте прослављање наше сигурности, огњишта и једине наше отаџбине у којој смо слободни - рекао је Будимир након присуства генералној проби свечаног дефилеа припадника МУП-а Српске поводом Дана Републике, који ће бити одржан сутра.
Он је навео да су сви ешалони и јединице који учествују у дефилеу спремни за велики празник Републике Српске.
- Ријеч је о 14 ешалона, од којих је 11 моторизованих, који ће показати оно чиме располаже МУП Републике Српске. Полицијски службеници су добро увјежбани и сутра ће то изгледати онако како и треба – на понос Републици Српској! - поручио је Будимир.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
