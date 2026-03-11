Проглашен најбољи град на свијету за 2026: Зашто је баш он на врху

Извор:
Аустралијски град Мелбурн проглашен је најбољим градом на свијету за 2026. годину према избору британског магазина Time Out.
Град је добио бројне похвале због богате гастрономске, културне и умјетничке сцене.
Како би саставили листу 50 најбољих градова, уредници магазина анкетирали су око 24.000 људи из различитих дијелова свијета.
Учесници су оцјењивали градове према 44 критеријума, међу којима су храна, ноћни живот, култура, доступност садржаја, срећа становника и општа атмосфера у граду.
Према наводима магазина, Мелбурн се посебно истиче разноврсном понудом, од историјских зграда и умјетничких галерија до развијене кулинарске сцене. Град се налази на ријеци Јара, која има велики културни значај за аутохтоне заједнице.
Иза Мелбурна на листи нашле су се и бројне свјетске метрополе попут Шангаја, Единурга, Лондона, Њујорка, Кејп Тауна, Мексико Ситија и других.
Листа је заснована на искуствима становника и посјетилаца из 42 језичка подручја широм свијета.
