Минић честитао дан Републике и Дан бораца

- На овај велики дан, неизмјерно смо поносни на све оне који су дали свој допринос да данас имамо своју Републику и да, у миру и слободи, обиљежавамо дан њеног оснивања. Нека овај дан буде прилика да се свако од нас присјети наших најближих - браће, сестара, синова, пријатеља и рођака који су у темеље Републике уградили оно најсветије - своје животе - поручио је Минић.

Он је истакао да, вођени тиме, од ове године заједнички обиљежавамо Дан Републике и Дан бораца Одбрамбено отаџбинског рата.

- Да није било њих, не би било ни нас. Дугујемо им што су, у тим тешким временима, кад се чинило да се све уротило против нас, стали на страну свог народа и одбранили наше право да живимо на вјековним огњиштима - поручио је Минић.

И са ове временске дистанце, 34 године послије, каже Минић, дијелимо увјерење да је стварање Републике Српске у ковитлацу историјских неприлика - обиљежених распадом бивше државе и најавом кршења воље српског народа у БиХ - био једини могући пут за српски народ.

- Баш што је и данас, толико времена послије, јасно да Република Српска остаје једина трајна гаранција заштите права српског народа унутар БиХ - истиче он.

Минић је рекао да смо, у времену за нама, прошли изузетено тежак и турбулентан пут - од рата, гдје смо се борили за опстанак, преко постизања дејтонског компромиса о изгледу данашње БиХ и Републике Српске, па све до, готово свакодневних покушаја урушавања нашег уставно-правног положаја, којим свједочимо и данас.

- Наш свети задатак је да се одупремо томе и да истрајно наставимо градити наше друштво на путу мира, просперитета и суживота са осталим народима, како би Република Српска сваким даном била боља и успјешнија, на задовољство свих оних који у њој живе - наводи се у честитки предсједника Владе Републике Српске.