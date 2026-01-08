Logo
Large banner

Минић честитао дан Републике и Дан бораца

08.01.2026

13:13

Коментари:

0
Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић честитао је грађанима Републике Српске Дан Републике Српске и Дан бораца Одбрамбено отаџбинског рата.

- На овај велики дан, неизмјерно смо поносни на све оне који су дали свој допринос да данас имамо своју Републику и да, у миру и слободи, обиљежавамо дан њеног оснивања. Нека овај дан буде прилика да се свако од нас присјети наших најближих - браће, сестара, синова, пријатеља и рођака који су у темеље Републике уградили оно најсветије - своје животе - поручио је Минић.

илу-снијег-02102025

Градови и општине

Сви путни правци у Херцеговини проходни, службе на терену

Он је истакао да, вођени тиме, од ове године заједнички обиљежавамо Дан Републике и Дан бораца Одбрамбено отаџбинског рата.

- Да није било њих, не би било ни нас. Дугујемо им што су, у тим тешким временима, кад се чинило да се све уротило против нас, стали на страну свог народа и одбранили наше право да живимо на вјековним огњиштима - поручио је Минић.

И са ове временске дистанце, 34 године послије, каже Минић, дијелимо увјерење да је стварање Републике Српске у ковитлацу историјских неприлика - обиљежених распадом бивше државе и најавом кршења воље српског народа у БиХ - био једини могући пут за српски народ.

ILU-ŠUMA120925

Хроника

Извјештај против два шумарска инжењера због злоупотребе овлаштења

- Баш што је и данас, толико времена послије, јасно да Република Српска остаје једина трајна гаранција заштите права српског народа унутар БиХ - истиче он.

Минић је рекао да смо, у времену за нама, прошли изузетено тежак и турбулентан пут - од рата, гдје смо се борили за опстанак, преко постизања дејтонског компромиса о изгледу данашње БиХ и Републике Српске, па све до, готово свакодневних покушаја урушавања нашег уставно-правног положаја, којим свједочимо и данас.

ЦИК БИХ-25122025

Република Српска

ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори

- Наш свети задатак је да се одупремо томе и да истрајно наставимо градити наше друштво на путу мира, просперитета и суживота са осталим народима, како би Република Српска сваким даном била боља и успјешнија, на задовољство свих оних који у њој живе - наводи се у честитки предсједника Владе Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

Саво Минић

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почињу некрштени дани и трају све до Богојављења: Ако излазите из куће, ово носите са собом

Друштво

Почињу некрштени дани и трају све до Богојављења: Ако излазите из куће, ово носите са собом

1 ч

0
Жан-Лин Лакапел

Република Српска

Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију

1 ч

2
Вода ријека

Градови и општине

Укинуто ванредно стање у Фочи

1 ч

0
Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

Свијет

Захарова: Војска и војни објекти Запада у Украјини – легитимни циљеви Москве

1 ч

0

Више из рубрике

ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори

Република Српска

ЦИК: На поновљеним изборима стари листићи и нови бирачки одбори

1 ч

1
Жан-Лин Лакапел

Република Српска

Жан-Лин Лакапел за АТВ: Српски народ у БиХ трпи озбиљну агресију

1 ч

2
Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

Република Српска

Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

1 ч

4
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Српска остаје непокорена и чува уставне капацитете

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

13

42

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

13

35

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

13

30

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

13

21

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner