Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

Додик је рекао да ова одлука показује Трампову досљедност да врати сувереност државама и народима којима она једино и припада.

- Отуда је она изузетно значајна, а вјерујем да није посљедња и да ће услиједити и друге које ће ићи у том правцу - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Он је нагласио да су дуго, под плаштом лажног мултилатерализма, одређене структуре широм свијета подривале суверенитет држава и, што је још опасније, демократску вољу народа.

- Гдје год су грађани демократски бирали другачији пут, активирани су механизми демонизације, етикетирања и ускраћивања основних права читавим народима - навео је Додик.

Он је нагласио да је то Република Српска најбоље осјетила на властитом примјеру - кроз покушаје да се мимо избора, мимо институција и мимо воље народа утиче на политичке процесе, делегитимишу изабрани представници и оспори право Српске да сама одлучује о себи.

- Зато овај потез није слабљење, већ јачање држава - враћање политике народу и суверенитета изнад полудјелих бирократија, које су себи дале право да буду изнад свих и да у међународним односима глуме оно за шта никада нису добиле мандат да буду - закључио је Додик.

Амерички председник Доналд Трамп потписао је меморандум којим се налаже повлачење Сједињених Америчких Држава из 66 међународних организација које више не служе америчким интересима.