Додик: Трамп враћа сувереност државама и народима

Лидер СНСД-а Милорад Додик поздравио је одлуку америчког предсједника Доналда Трампа да се Сједињене Америчке Државе повуку из 66 међународних организација, истичући да су ове "квазиинституције годинама злоупотребљаване као лобистичке и групе за притисак сада већ поражених неолибералних пројеката".
Додик је рекао да ова одлука показује Трампову досљедност да врати сувереност државама и народима којима она једино и припада.
- Отуда је она изузетно значајна, а вјерујем да није посљедња и да ће услиједити и друге које ће ићи у том правцу - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Он је нагласио да су дуго, под плаштом лажног мултилатерализма, одређене структуре широм свијета подривале суверенитет држава и, што је још опасније, демократску вољу народа.
- Гдје год су грађани демократски бирали другачији пут, активирани су механизми демонизације, етикетирања и ускраћивања основних права читавим народима - навео је Додик.
Он је нагласио да је то Република Српска најбоље осјетила на властитом примјеру - кроз покушаје да се мимо избора, мимо институција и мимо воље народа утиче на политичке процесе, делегитимишу изабрани представници и оспори право Српске да сама одлучује о себи.
- Зато овај потез није слабљење, већ јачање држава - враћање политике народу и суверенитета изнад полудјелих бирократија, које су себи дале право да буду изнад свих и да у међународним односима глуме оно за шта никада нису добиле мандат да буду - закључио је Додик.
Амерички председник Доналд Трамп потписао је меморандум којим се налаже повлачење Сједињених Америчких Држава из 66 међународних организација које више не служе америчким интересима.
Поздрављам одлуку предсједника Доналда Трампа @realDonaldTrump и Сједињених Америчких Држава да се повуку из низа међународних квазиинституција које су годинама злоупотребљаване као лобистичке и групе за притисак сада већ поражених неолибералних пројеката.— Милорад Додик (@MiloradDodik) January 8, 2026
