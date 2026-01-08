Logo
Large banner

Додик: Одлука о формирању Републике Српске историјски завјет

Извор:

СРНА

08.01.2026

11:23

Коментари:

6
Милорад Додик
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да је одлука о формирању Републике Српске историјски завјет, те да је она и послије 34 године жива, здрава и добростојећа.

Положени вијенци на гробљу Свети Пантелија

Додик је подсјетио да је Република Српска настала на Палама и да су је утемељили Народна скупштина и њени лидери - Радован Караџић, Момчило Крајишник, Биљана Плавшић, Никола Кољевић и други желећи да она никада не буде нешто тренутно или краткорочно.

"Те визионарске одлуке су дио завјета српске националне историје јер је и формирање Српске било једино могуће и реално рјешење за БиХ након распада бивше Југославије, а све у циљу да се покуша постићи договор за мирни живот", рекао је Додик новинарима након полагања вијенаца код споменика палим борцима Војске Републике Српске на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

Додик је нагласио да је та одлука донесена у миру и са вјеровањем да ће политичке одлуке бити доминантне, те у тренутку када није било приче о рату који је почео касније.

Бањалука, загађење ваздуха

Бања Лука

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

Додик је оцијенио да Српска данас 9. јануар обиљежава у сложеним околностима, наводећи да је Републику немогуће административно ограничавати како се покушава.

"Немогуће је ограничити свијест и жеље овдашњег народа да обиљежава своје празнике. То није успио ни Адолф Хитлер нити ће ико, јер никада није било могуће уништити слободарски дух народа. Морамо бити окупљени око Дана Републике, јер ако нам то узму и ако се повинујемо тим глупим одлукама, онда смо уништили дио историје и сатрали нашу будућност", истакао је Додик.

Зато је важно, додао је он, да данас Српска ода почаст борцима страдалим за слободу Срба и да се Српска гради онако како жели њен народ и руководство - у миру, сигурности и стабилности.

"Данас је Српска поред свих изазова који су претендовали на њен нестанак – жива, здрава, добростојећа и наставља да живи свој добар и успјешан живот", рекао је Додик.

Свечано обиљежавање Дана Републике Српске, 9. јануара, почело је данас у Бањалуци полагањем вијенаца код споменика палим борцима Војске Републике Српске на гробљу Свети Пантелија.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (6)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука, загађење ваздуха

Бања Лука

Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

2 ч

0
Обиљежавање Дана Републике, положени вијенци: Српску увијек чувала љубав њеног народа

Република Српска

Обиљежавање Дана Републике, положени вијенци: Српску увијек чувала љубав њеног народа

3 ч

0
Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених

Хроника

Тешка несрећа код Бијељине: Више повријеђених

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Америка ће снизити цијене нафте

3 ч

0

Више из рубрике

Обиљежавање Дана Републике, положени вијенци: Српску увијек чувала љубав њеног народа

Република Српска

Обиљежавање Дана Републике, положени вијенци: Српску увијек чувала љубав њеног народа

3 ч

0
Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

Република Српска

Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

5 ч

0
Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

Република Српска

Стевандић: Све што су покушали да нам забране добили су дупло

5 ч

10
Тадић за АТВ: Политичко Сарајево не жели Србе на овим просторима

Република Српска

Тадић за АТВ: Политичко Сарајево не жели Србе на овим просторима

5 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

ГП БиХ: Неистинита информација о нападима на границе

13

42

Затражена обдукција тијела Цвијана Симића

13

35

Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

13

30

Како одледити залеђена стакла на аутомобилу без стругања?

13

21

Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner