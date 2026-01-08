Додик: Одлука о формирању Републике Српске историјски завјет

Извор:
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да је одлука о формирању Републике Српске историјски завјет, те да је она и послије 34 године жива, здрава и добростојећа.
Додик је подсјетио да је Република Српска настала на Палама и да су је утемељили Народна скупштина и њени лидери - Радован Караџић, Момчило Крајишник, Биљана Плавшић, Никола Кољевић и други желећи да она никада не буде нешто тренутно или краткорочно.
"Те визионарске одлуке су дио завјета српске националне историје јер је и формирање Српске било једино могуће и реално рјешење за БиХ након распада бивше Југославије, а све у циљу да се покуша постићи договор за мирни живот", рекао је Додик новинарима након полагања вијенаца код споменика палим борцима Војске Републике Српске на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.
Додик је нагласио да је та одлука донесена у миру и са вјеровањем да ће политичке одлуке бити доминантне, те у тренутку када није било приче о рату који је почео касније.
Додик је оцијенио да Српска данас 9. јануар обиљежава у сложеним околностима, наводећи да је Републику немогуће административно ограничавати како се покушава.
"Немогуће је ограничити свијест и жеље овдашњег народа да обиљежава своје празнике. То није успио ни Адолф Хитлер нити ће ико, јер никада није било могуће уништити слободарски дух народа. Морамо бити окупљени око Дана Републике, јер ако нам то узму и ако се повинујемо тим глупим одлукама, онда смо уништили дио историје и сатрали нашу будућност", истакао је Додик.
Зато је важно, додао је он, да данас Српска ода почаст борцима страдалим за слободу Срба и да се Српска гради онако како жели њен народ и руководство - у миру, сигурности и стабилности.
"Данас је Српска поред свих изазова који су претендовали на њен нестанак – жива, здрава, добростојећа и наставља да живи свој добар и успјешан живот", рекао је Додик.
Свечано обиљежавање Дана Републике Српске, 9. јануара, почело је данас у Бањалуци полагањем вијенаца код споменика палим борцима Војске Републике Српске на гробљу Свети Пантелија.
