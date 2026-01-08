Logo
Ваздух у Бањалуци опасан по здравље

Извор:

СРНА

08.01.2026

10:57

Бањалука, загађење ваздуха
Фото: АТВ

Ваздух у Бањалуци је нездрав, због чега је могућа појава појачаних симптома и интензитета болести код срчаних болесника и астматичара, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".

Према мјерењу у 10.00 часова индекс квалитета ваздуха у Бањалуци био је 186.

У Сарајеву, Тузли, Тешњу, Зеници, Илијашу, Вогошћи, Лукавцу, Хаџићима, Високом, Мостару, Ливну, Бихаћу, Какњу, Травнику и Маглају ваздух је умјерено загађен.

гробље Свети Пантелија

Република Српска

Обиљежавање Дана Републике: Положени вијенци на гробљу Свети Пантелија

Неке загађујуће материје могу да узрокују здравствене проблеме лицима које су веома осјетљива на загађење ваздуха и због тога би требало да избјегавају боравак напољу.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

Коментари (0)
