Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака

08.01.2026

08:57

Потпуна финансијска независност чека ова 4 знака
Фото: Unsplash

Четири хороскопска знака привлаче значајно обиље и срећу 8. јануара 2026. током кон‌јункције Венере са Марсом у Јарцу. Наступа потпуна финансијска независност. Венера и Марс комбинују енергије жеље и самодисциплине на прелепо уравнотежен, намјерни начин у четвртак.

Венера открива вашу вредност и шта желите да постигнете у погледу новца и мекшег живота. Марс је асертиван и даје вам покретачку снагу и одлучност да тежите нечему племенитом што траје.

Вријеме се поклапа са исплатом створеном озбиљном акцијом која води до обиља и ствара срећу. Желите да се запитате шта доносите на сто, а затим да испоручите робу, а тако се стиче потпуна финансијска независност.

Кон‌јункција Марса и Венере није енергија жеља и чекања. У ствари, супротно је. Желите да истрајете и подигнете своје стандарде.

Ови астролошки знаци раде на изградњи финансијске независности и привлаче обиље и срећу у четвртак, што их подсјећа да стабилност може бити елегантна, а амбиција мека.

Бик

Ваша владајућа планета, Венера, активна је и подржана у четвртак у знаку који награђује планирање и посвећеност. 8. јануар истиче путовања, образовање или дугорочне циљеве повезане са вашим потенцијалом зараде. Ово би могло да укључује предстојеће путовање које отвара професионална врата или бисте могли да истражите могућности за посао у међународним или удаљеним окружењима.

Вода чесма

Бања Лука

Нестанак струје направио проблеме: Више бањалучких насеља данас без воде

Кон‌јункција Венере и Марса у Јарцу у четвртак подржава ваш финансијски циљ, што вам омогућава да се фокусирате на раст. Како усклађујете своје вријеме и ресурсе, учите и видите како да предузмете кораке који вас воде у правцу у ком желите да ваш живот иде.

Лоше новчане одлуке постају прошлост, а паметније имају смисла, и привлачите оно што желите. Срећу стварате улагањем у будућност у којој желите да живите.

Вага

У четвртак добијате изблиза и лични увид у то како Закон привлачности функционише, посебно у вашем дому и породици. Ваш осјећај сигурности се побољшава око вашег дома и породице. У овом простору добијате прилике које подстичу обиље. Тихо сигнализирате универзуму да сте сада спремни за мекши живот за који сте добровољно радили.

8. јануара повећавају се шансе да добијете понуду за помоћ или новчану надокнаду за прошли рад. Шеф или потенцијални послодавац могу покренути разговор о пакету надокнаде који побољшава вашу будућност.

Бићете виђени као поуздани, способни и спремни да се носите са повећаним одговорностима.

Сва срећа коју добијете даје вам снажан осећај унутрашњег мира.

Ован

Марс вам даје замах 8. јануара, посебно у вашој каријери или јавној улози. Мотивисани сте и вођени да докажете своју способност да постигнете нешто велико, не из ега већ из самопоштовања. Ваше самопоуздање вам помаже да напредујете и побољшате своје финансије.

Путеви, Источно Сарајево

Република Српска

Oбустављен саобраћај за теретњаке на више магистралних дионица

Када се понашате као да припадате сљедећем нивоу, људи који вам могу помоћи да стигнете тамо обраћају пажњу. Четвртак је јак дан за преузимање иницијативе на послу и позивање других да вам дају више одговорности. Вријеме је савршено да покажете своју спремност да напредујете и успијете, и да добијете прилику да то учините.

Шкорпија

Ваша срећа 8. јануара ће вам помоћи да преузмете смјеле, прорачунате ризике са новцем, уговорима или преговорима. Ваш владар, Марс, у сарадњи са Венером, омекшава вашу асертивност. Директни сте, јасни и не плашите се да говорите о ономе што сте избјегли.

Што сте сада фокусиранији, лакше је осјетити да имате контролу над својим исходом.

Ваша моћ лежи у самоконтроли, и у том тихом простору, ви користите свој унутрашњи компас, водећи вас ка обиљу могућности,пише YourTango.

Хороскоп

