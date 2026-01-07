Ко су миљеници судбине: Ових 5 знакова доживјеће годину пуну среће

Извор:
Нова година је стигла, а с њом и талас среће за пет хороскопских знакова који ће у 2026. доживјети прави процват.
Иако ће, према ријечима астролошкиње Абигејл-Роуз Ремер, и они повремено наилазити на изазове, наглашава да ће им "у глобалу година бити изузетно повољна".
Било да је ријеч о првој или другој половини године, ове знакове очекују позитивне промјене на свим животним пољима – од љубави до каријере, пише YourTango.
Лавови су иза себе оставили прилично нестабилан период, уз Сатурн у осмој и Јупитер у дванаестој кући. Међутим, срећа коначно долази крајем јуна, када Јупитер – планета среће и обиља – улази у ваш знак. Како објашњава Ремер, тада ћете постати најхаризматичнија и најстраственија верзија себе у посљедњих неколико година.
Поред тога, прелазак Северног чвора у Водолију помоћи ће вам да раскрстите са старим обрасцима понашања.
"Ово је изузетно повољан период за ослобађање од нездравих зависности у односима", истиче астролошкиња, додајући да вам то доноси већу самосталност и личну снагу.
Ракове очекује изузетно успјешна година. Са Јупитером у вашој првој кући већ на самом почетку 2026. и конјункцијом Венере и Јупитера 9. јуна, постаћете привлачнији, успешнији и емотивно стабилнији.
"Годину започињемо са снажним нагласком на романтику, јер су Венера и Марс у Јарцу, у вашој седмој кући", објашњава Ремер.
Пошто су овакви планетарни положаји ретки, многе ствари у вашем животу – од финансија до љубави – кренуће набоље брже него што сте очекивали.
Стријелчеви, ваша срећа долази у другој половини године.
"Јупитер прелази у вашу девету кућу када уђе у Лава", каже Ремер, наглашавајући да је то кућа у којој се ова планета осећа најјаче. Како је Јупитер ваш владајући планет, коначно ћете имати осјећај да сте на правом мјесту.
Иако прва половина године може донети одређене изазове, улазак Урана у Близанце у априлу унијеће позитивне промјене у односе. Од љета надаље очекују вас већа независност и снажнији осјећај самопоуздања.
Јарчевима срећа стиже већ на самом почетку 2026, нарочито на љубавном плану. Јупитер се налази у вашој седмој кући односа све до краја јуна, што доноси стабилност у послу, али и важан развој у емотивним везама.
Година почиње снажно, са Сунцем, Марсом, Венером и Меркуром у вашем знаку, што вам даје додатну енергију и мотивацију. Поред успјеха у каријери, посебну радост у љубави доноси вам и конјункција Венере и Јупитера током лета.
Водолије, како вашим знаком влада Сатурн, срећа вам долази када ова планета дисциплине пређе у Овна, награђујући вас за сав труд из претходног периода. Ипак, тај транзит доноси и важне кармичке лекције. Помрачења у Лаву помоћи ће вам да напредујете у погледу личног идентитета и односа, уз осјећај да поново преузимате контролу над сопственим животом.
Прелазак Северног чвора у ваш знак покренуће потрагу за дубљим смислом, што ће захтевати да се ослободите свега што вам више не користи. На крају, улазак Јупитера у Лава доноси неочекивано, али веома лијепо оживљавање вашег љубавног живота, преноси Ало.
