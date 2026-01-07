Logo
Large banner

Ко су миљеници судбине: Ових 5 знакова доживјеће годину пуну среће

Извор:

Ало

07.01.2026

12:06

Коментари:

0
Ко су миљеници судбине: Ових 5 знакова доживјеће годину пуну среће
Фото: Pexels

Нова година је стигла, а с њом и талас среће за пет хороскопских знакова који ће у 2026. доживјети прави процват.

Иако ће, према ријечима астролошкиње Абигејл-Роуз Ремер, и они повремено наилазити на изазове, наглашава да ће им "у глобалу година бити изузетно повољна".

Било да је ријеч о првој или другој половини године, ове знакове очекују позитивне промјене на свим животним пољима – од љубави до каријере, пише YourTango.

Лав

Лавови су иза себе оставили прилично нестабилан период, уз Сатурн у осмој и Јупитер у дванаестој кући. Међутим, срећа коначно долази крајем јуна, када Јупитер – планета среће и обиља – улази у ваш знак. Како објашњава Ремер, тада ћете постати најхаризматичнија и најстраственија верзија себе у посљедњих неколико година.

Поред тога, прелазак Северног чвора у Водолију помоћи ће вам да раскрстите са старим обрасцима понашања.

"Ово је изузетно повољан период за ослобађање од нездравих зависности у односима", истиче астролошкиња, додајући да вам то доноси већу самосталност и личну снагу.

Рак

Ракове очекује изузетно успјешна година. Са Јупитером у вашој првој кући већ на самом почетку 2026. и кон‌јункцијом Венере и Јупитера 9. јуна, постаћете привлачнији, успешнији и емотивно стабилнији.

Херој Раде

Друштво

Огласио се ватрогасац Раде који је ушао у ледену Дрину и упалио голф

"Годину започињемо са снажним нагласком на романтику, јер су Венера и Марс у Јарцу, у вашој седмој кући", објашњава Ремер.

Пошто су овакви планетарни положаји ретки, многе ствари у вашем животу – од финансија до љубави – кренуће набоље брже него што сте очекивали.

Стријелац

Стријелчеви, ваша срећа долази у другој половини године.

"Јупитер прелази у вашу девету кућу када уђе у Лава", каже Ремер, наглашавајући да је то кућа у којој се ова планета осећа најјаче. Како је Јупитер ваш владајући планет, коначно ћете имати осјећај да сте на правом мјесту.

Иако прва половина године може донети одређене изазове, улазак Урана у Близанце у априлу унијеће позитивне промјене у односе. Од љета надаље очекују вас већа независност и снажнији осјећај самопоуздања.

Јарац

Јарчевима срећа стиже већ на самом почетку 2026, нарочито на љубавном плану. Јупитер се налази у вашој седмој кући односа све до краја јуна, што доноси стабилност у послу, али и важан развој у емотивним везама.

Година почиње снажно, са Сунцем, Марсом, Венером и Меркуром у вашем знаку, што вам даје додатну енергију и мотивацију. Поред успјеха у каријери, посебну радост у љубави доноси вам и кон‌јункција Венере и Јупитера током лета.

Водолија

Водолије, како вашим знаком влада Сатурн, срећа вам долази када ова планета дисциплине пређе у Овна, награђујући вас за сав труд из претходног периода. Ипак, тај транзит доноси и важне кармичке лекције. Помрачења у Лаву помоћи ће вам да напредујете у погледу личног идентитета и односа, уз осјећај да поново преузимате контролу над сопственим животом.

Прелазак Северног чвора у ваш знак покренуће потрагу за дубљим смислом, што ће захтевати да се ослободите свега што вам више не користи. На крају, улазак Јупитера у Лава доноси неочекивано, али веома лијепо оживљавање вашег љубавног живота, преноси Ало.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласио се ватрогасац Раде који је ушао у ледену Дрину и упалио голф

Друштво

Огласио се ватрогасац Раде који је ушао у ледену Дрину и упалио голф

4 ч

0
Млади гуслар Лука чува српску традицију у Аустралији

Култура

Млади гуслар Лука чува српску традицију у Аустралији

5 ч

0
Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

Република Српска

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

5 ч

0
Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

Република Српска

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

5 ч

0

Више из рубрике

Најљепше честитке за Божић

Занимљивости

Најљепше честитке за Божић

8 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Детаљан годишњи хороскоп за Шкорпију

19 ч

0
Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

21 ч

0
Бадњачићи

Занимљивости

Ако данас поједете ову биљку, цијеле године ћете имати новца

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

51

Оскрнављен православни крст у Копру

16

43

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

16

34

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

16

31

Драматично у Црној Гори: У току евакуација грађана

16

24

Оружане снаге БиХ иду у Газу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner