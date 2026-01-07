Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

Извор:
07.01.2026
Упркос непрекидним снијежним падавинама и ниским температурама, саобраћај се одвија без прекида, иако су поједини коловози заснијежени, рекао је руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске Срђан Јолић за АТВ.
Према његовим ријечима, чишћење отежавају сталне падавине, као и ниске температуре због којих со спорије дјелује, али све екипе су на терену.
"Негдје је коловоз заснијежен, али нигдје саобраћај није у прекиду. И поред отежаних услова, сви путеви су проходни", истакао је Јолић.
Надлежне службе апелују на возаче да буду опрезни, прилагоде брзину условима на путу, држе веће одстојање између возила и користе зимску опрему.
