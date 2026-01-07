Logo
Large banner

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

Извор:

АТВ

07.01.2026

11:31

Коментари:

0
Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида
Фото: АТВ

Упркос непрекидним снијежним падавинама и ниским температурама, саобраћај се одвија без прекида, иако су поједини коловози заснијежени, рекао је руководилац Одјељења за редовно одржавање путева у Јавном предузећу Путеви Републике Српске Срђан Јолић за АТВ.

Према његовим ријечима, чишћење отежавају сталне падавине, као и ниске температуре због којих со спорије дјелује, али све екипе су на терену.

"Негдје је коловоз заснијежен, али нигдје саобраћај није у прекиду. И поред отежаних услова, сви путеви су проходни", истакао је Јолић.

Надлежне службе апелују на возаче да буду опрезни, прилагоде брзину условима на путу, држе веће одстојање између возила и користе зимску опрему.

Подијели:

Тагови:

stanje na putevima

Srđan Jolić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мјерење водостаја ријеке

Србија

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

36 мин

0
Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

Република Српска

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

29 мин

0
Мачка пронађена након више од двије седмице

Друштво

Мачка пронађена након више од двије седмице

55 мин

0
Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

Друштво

Да ли ће данас доћи до престанка падавина?

1 ч

0

Више из рубрике

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

Република Српска

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

29 мин

0
Водостај Дрине смањио се на коту редовне одбране од поплава

Република Српска

Водостај Дрине смањио се на коту редовне одбране од поплава

1 ч

0
Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка

Република Српска

Којић: Српска - резултат историјске воље Срба и гарант њиховог опстанка

1 ч

0
Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Божић нам даје снагу и смисао

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Сутра откривање Централног спомен-обиљежја и свечана академија

11

31

Јолић за АТВ: Сви путеви проходни, саобраћај се одвија без прекида

11

17

Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

11

10

Ванредно код Лознице због пораста Дрине

10

51

Мачка пронађена након више од двије седмице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner