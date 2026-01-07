Аутопутеви Српске: Све дионице су проходне и саобраћај

07.01.2026
11:17
Све дионице ауто-путева у Републици Српској су проходне и саобраћај се одвија без застоја, саопштено је из Аутопутева.
Коловози су мокри и мјестимично клизави, те се возачима савјетује крајњи опрез и строго придржавање препорука о брзини кретања.
Зимска служба у протекла 24 часа водила је тешку битку са интензивним сњежним падавинама, које су, како су метеоролози и најавили, захватиле већи дио Републике Српске, али и региона.
"Механизација зимске службе је, готово без заустављања и предаха, радила цијелу ноћ са уторка на сриједу, када су падавине и биле најинтензивније, те је до јутра успјела да уклони снијег са коловоза, тако да су претицајна и возна трака потпуно очишћене, до "црног асфталта", док је зауставна трака очишћена довољно за безбједно заустављање у случају кварова", наводи се у саопштењу Аутопутева,
Јавно предузеће Аутопутеви Републике Српске још једном апелује на све возаче да на пут не крећу без обавезне зимске опреме, с посебним нагласком на квалитетне зимске пнеуматике, те да вожњу прилагоде условима на путу. Од изузетне је важности је да прате промјењиву саобраћајну сигнализацију и да се придржавају ограничења брзине кретања на појединим дионицама.
"Метеоролози и за данас најављују нови снијег, нешто слабијег интензитета, уз ниске температуре ваздуха, због чега је посебно важно одговорно понашање у саобраћају, како због сопствене, тако и због безбједности других учесника", додаје се у саопштењу.
