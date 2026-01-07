Огласио се ватрогасац Раде који је ушао у ледену Дрину и упалио голф

Извор:
Ватрогасац Раде Шакотић постао је хит у региону након што је друштвеним мрежама почео да кружи снимак, на којем се види како улази у ледену Дрину, сједа у "голф" који је потопљен, пали аутомобил и извози га из ријеке.
Драма се одвијала јуче у Зворнику, а Раде је за 24сата рекао да је "адреналин одрадио своје".
Подсјетимо, због раста водостаја ријеке Дрине аутомобили су остали заробљени на градском паркингу, а набујала вода брзо је изашла из корита и почела да носи све пред собом. На терен су одмах упућене ватрогасне екипе, али призор који их је дочекао био је шокантан, четири аутомобила нашла су се у води.
"Надошла је ријека Дрина, ми смо дошли на лице мјеста. Дошли смо тамо, видјели смо три-четири аута на градском паркингу. Вода је изашла корита, ухватила је четири аута, два се нису спасила, трећи смо спасили и у четврти сам ушао", испричао је Шакотић.
Друштво
Јунак из Зворника: Овако је ватрогасац Раде извукао заглављени аутомобил из Дрине
У условима отежанима снажном струјом и високим водостајем, Шакотић је без пуно размишљања сјео у "Голф" који се налазио у ријеци. Након што му је власница аутомобила дала кључ, предао је колегама мобилни и личне ствари и ушао у возило.
"Нисам уопште размишљао да идем по њега, када је дошла власница и дала кључ одмах сам ушао по аутомобил", рекао је ватрогасац који је самостално упалио мотор и извезао аутомобил из ледене ријеке.
Срећом, у цијелом догађају није било повређених. Власница је, како наводи Шакотић, дјевојка која му се након свега пуно захвалила.
"Само сам радио свој посао", скромно је закључио ватрогасац чија се храбра акција већ препричава као права ватрогасна легенда, преноси Телеграф.
