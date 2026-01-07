Спремите се: Температуре падају на минус 18

Извор:
Хладно вријеме уз снијег и велике минусе очекује се у наредним данима, а према најавама метеоролога Републичког хидрометеоролошког завода, у појединим дијеловима Републике Српске температура ће ићи и до минус 18 степени.
У наставку доносимо преглед временске прогнозе до суботе.
Током дана ће бити облачно и хладно уз слаб снијег на сјеверу и западу, док ће на истоку и даље падати јак снијег уз даљи пораст сњежног покривача.
"Очекује се од пет цм новог снијега на западу до 20 цм на истоку, у вишим предјелима на истоку понегдје и више. На југу Херцеговине јача киша. Увече и током наредне ноћи падавине престају у већини предјела, само ће на истоку још падати слаб снијег", стоји у прогнози.
Вјетар ће бити слаб до умјерен сјеверних смјерова, у Херцеговини повремено јак.
"Минимална температура ваздуха од минус шест до минус два, на југу до осам, у вишим предјелима од минус 10. Максимална температура ваздуха од минус четири до минус један, на југу до 12, у вишим предјелима минус осам", наводе они.
У четвртак ујутру врло хладно, облачно и углавном суво.
"Слаб снијег ће падати само још понегдје на истоку. Током дана суво уз разведравање и сунчане периоде. Увече и наредне ноћи ведро и врло хладно уз јак мраз. Минимална температура ваздуха од минус 10 до минус четири, на југу до два степена Целзијусова, у вишим предјелима од минус 14. Максимална температура ваздуха од минус четири до нула, на југу до шест степени, у вишим предјелима од минус осам степени Целзијусових", истичу метеоролози.
У петак ујутру претежно ведро и врло хладно уз јак мраз.
"Током дана сунчани периоди уз наоблачење од запада уз јачање јужног вјетра. Поподне ће на југу почети киша, а на крајњем западу сусњежица и снијег. У овим предјелима ће бити и вјетровито. У наредној ноћи падавине ће се проширити ка сјеверу и истоку. Мијешаће се киша и ледена киша, а понегдје ће падати снијег. Минимална температура ваздуха од минус 15 до минус осам, на југу до минус три, у вишим предјелима од минус 18. Максимална температура ваздуха од минус један до шест степени Целзијусових, на југу до девет, у вишим предјелима од минус четири", наводе они.
У суботу облачно и хладније уз снијег, на југу киша.
"Снијег ће бити јачи на истоку гдје се очекује и пораст сњежног покривача, а слаб у осталим предјелима. Минимална температура ваздуха од минус три до нула, на југу до пет, у вишим предјелима од минус шест. Максимална температура ваздуха од минус један до два, на југу до осам, у вишим предјелима од минус четири", стоји у прогнози.
