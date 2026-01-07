Трамп открио шта је договорено с Венецуелом и шта је циљ

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су Каракас и Вашингтон постигли договор о извозу венецуеланске сирове нафте у Сједињене Америчке Државе у вриједности до двије милијарде долара.
Према његовим ријечима, циљ договора је преусмјеравање испорука са Кине и спречавање већих резова у производњи нафте у Венецуели, пренио је АП.
Трамп је навео да договор обухвата између 30 и 50 милиона барела нафте која је под америчким санкцијама. Како је наведено, Бијела кућа организује састанак у петак са руководиоцима америчких нафтних компанија како би се разговарало о Венецуели.
Према особи упознатој са плановима, која је жељела да остане анонимна, састанку у Бијелој кући требало би да присуствују представници компанија "Ексон", "Шеврон" и "КонокоФилипс".
С обзиром на то да се нафта тргује по цијени од око 56 долара по барелу, Трампова најављена трансакција могла би да вриједи и до 2,8 милијарди долара.
САД у просјеку троше око 20 милиона барела нафте и сродних производа дневно, што би значило да би испорука из Венецуеле представљала еквивалент око два и по дана америчког снабдијевања.
Упркос највећим доказаним резервама сирове нафте на свијету, Венецуела тренутно производи око милион барела дневно, знатно мање од просјечне дневне производње САД, која је у октобру износила 13,9 милиона барела.
Канцеларија за штампу венецуеланске владе није одговорила на захтјев за коментар о Трамповој објави. Према анкети спроведеној током викенда, Американци су подијељени по питању хапшења венецуеланског предсједника Николаса Мадура: око четири од десет испитаника подржало је слање америчке војске, приближно исти проценат био је против, док је остатак неодлучан.
Готово половина испитаника противи се томе да САД преузму контролу над Венецуелом и именују нову владу, док је велика већина навела да би о будућем вођству требало да одлучује народ Венецуеле.
Мадуро се у понедјељак пред америчким судом изјаснио да није крив по савезним оптужбама за трговину дрогом. Америчке снаге ухапсиле су њега и његову супругу, Силију Флорес, у суботу у раним јутарњим сатима током рације на комплекс који су обезбјеђивали кубански стражари, преноси Танјуг.
