Трамп: Производићемо оружје брже

Извор:

СРНА

06.01.2026

17:12

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће САД почети брже да производе оружје и да ће заузети строжи став према компанијама за производњу одбрамбене опреме.

"Нико нема квалитет нашег оружја. Проблем је што га не производимо довољно брзо. Почећемо да га производимо много брже", рекао је Трамп на скупу републиканаца у Представничком дому.

Пљусак киша

Регион

У Црној Гори поплављена имања и објекти, бројни путеви затворени

Он је нагласио да амерички савезници желе да купе оружје, али да морају предуго да чекају да би га добили.

Доналд Трамп

