Трамп: Производићемо оружје брже

Извор:
СРНА
06.01.2026
17:12
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће САД почети брже да производе оружје и да ће заузети строжи став према компанијама за производњу одбрамбене опреме.
"Нико нема квалитет нашег оружја. Проблем је што га не производимо довољно брзо. Почећемо да га производимо много брже", рекао је Трамп на скупу републиканаца у Представничком дому.
Он је нагласио да амерички савезници желе да купе оружје, али да морају предуго да чекају да би га добили.
