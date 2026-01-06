Орбан: Европска демократија је у паду

Извор:
СРНА
06.01.2026
14:45
Европска демократија је у паду, а слобода говора се санкционише, упозорио је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Избори се понављају, странке се прислушкују, кандидати блокирају, лидери се кажњавају због одбране граница, слобода говора се санкционише", објавио је Орбан на "Иксу".
Орбан је поручио да "Мађарска бира конкурентност умјесто забрана и суверенитет умјесто централизоване контроле".
"Тако изгледа демократија. Посјетите Мађарску, дођите и увјерите се сами", истакао је мађарски премијер.
