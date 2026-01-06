Logo
Large banner

Стигла јасна порука Трампу: То би био крај за НАТО

Извор:

АТВ

06.01.2026

08:40

Коментари:

0
Стигла јасна порука Трампу: То би био крај за НАТО
Фото: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Премијерка Данске Метте Фредериксен упозорава да ће амерички предсједник Доналд Трамп напасти Гренланд, што ће значити крај НАТО.

У интервјуу за ТВ2, Фредериксен је казала да Трампа, који је прошле седмице појачао пријетње преузимањем самоуправне данске територије на Арктику, треба схватити озбиљно када каже да жели Гренланд.

Каракас

Свијет

Не смирује се: Одзвањају пуцњи у Венецуели, примијећени дронови

"Али ћу такође јасно ставити до знања да ако САД одлуче војно напасти другу земљу НАТО, онда све престаје, укључујући НАТО и тиме сигурност која је успостављена од краја Другог свјетског рата", додала је.

Трамп се дуго залагао за то да се острво богато минералима, које је углавном аутономно, али дио Данске и стога припада војном савезу НАТО, придружи САД, називајући то стратешком потребом и одбијајући искључити употребу силе или економске присиле.

63b8628daa6bb Badnjak

Савјети

Како се правилно сијече бадњак?

"Гренланд нам је потребан због националне безбједносне ситуације. Гренландом ћемо се позабавити за отприлике два мјесеца. Хајде да разговарамо о Гренланду за 20 дана", рекао је Трамп новинарима.

Његове изјаве услиједиле су након што су САД покренуле напад на Венецуелу и ухапсиле њеног лидера Николаса Мадура.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Америка

Danska

Grenland

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бадњачићи

Друштво

Уз бадњак увијек иде и ова биљка: Мало ко зна њену симболику

4 ч

0
Денвер - Филаделфија

Кошарка

Чудо: ''Осакаћени'' Денвер Нагетси срушили Филаделфију продужетка

4 ч

0
Познато ко је рањени младић - има дебео досије

Србија

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

4 ч

0
Ђоковић и Јамал

Тенис

Ламин Јамал испоштовао Новака Ђоковића

4 ч

0

Више из рубрике

Каракас

Свијет

Не смирује се: Одзвањају пуцњи у Венецуели, примијећени дронови

4 ч

0
Бујичне поплаве у Индонезији

Свијет

Стравичне поплаве однијеле 14 живота, више повријеђених

5 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Ових пет земаља је добило упозорење из Америке

5 ч

0
Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Свијет

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Акција "Сењак" у Градишци : Ухапшена једна особа због 10 крађа

12

36

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

12

31

Цвијановић: Снага великог празника да све окупи око хришћанских вриједности

12

30

Ево зашто се на Бадњи дан не иде у госте

12

25

Девета "Божићна акција": Хуманитарна представа "Ко камен - Веленка Брстинова и кћер јој Драгана"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner