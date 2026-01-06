Стигла јасна порука Трампу: То би био крај за НАТО

Извор:
Премијерка Данске Метте Фредериксен упозорава да ће амерички предсједник Доналд Трамп напасти Гренланд, што ће значити крај НАТО.
У интервјуу за ТВ2, Фредериксен је казала да Трампа, који је прошле седмице појачао пријетње преузимањем самоуправне данске територије на Арктику, треба схватити озбиљно када каже да жели Гренланд.
"Али ћу такође јасно ставити до знања да ако САД одлуче војно напасти другу земљу НАТО, онда све престаје, укључујући НАТО и тиме сигурност која је успостављена од краја Другог свјетског рата", додала је.
Трамп се дуго залагао за то да се острво богато минералима, које је углавном аутономно, али дио Данске и стога припада војном савезу НАТО, придружи САД, називајући то стратешком потребом и одбијајући искључити употребу силе или економске присиле.
"Гренланд нам је потребан због националне безбједносне ситуације. Гренландом ћемо се позабавити за отприлике два мјесеца. Хајде да разговарамо о Гренланду за 20 дана", рекао је Трамп новинарима.
Његове изјаве услиједиле су након што су САД покренуле напад на Венецуелу и ухапсиле њеног лидера Николаса Мадура.
