Стравичне поплаве однијеле 14 живота, више повријеђених

Најмање 14 људи погинуло је у бујичним поплавама које су погодиле сјеверни Сулавеси у Индонезији, док се четири особе и даље воде као нестале, саопштио је данас званичник локалних власти.
Јаке кише рано у понедјељак изазвале су бујичне поплаве на острву Сиау, у региону Сиау Тагуланданг Биаро, рекао је портпарол локалне спасилачке агенције Нуријадин Гумеленг, пренио је Ројтерс.
Он је навео да је 16 спасилаца распоређено у потрази за несталим особама, као и да је до сада повријеђено 18 људи.
Према његовим ријечима, главни путеви у погођеним подручјима и даље су прекривени камењем, рушевинама и блатом.
Агенција за ублажавање посљедица катастрофа саопштила је да је најмање 444 људи евакуисано у локалне школе и цркве, док су власти распоредиле багере како би рашчистиле блокиране путеве.
Гувернер Северног Сулавесија Јулијус Селванус рекао је да су поплаве уништиле стотине кућа и владиних зграда.
Бујичне поплаве догодиле су се у јеку кишне сезоне на острву Сулавеси, у складу са прогнозама индонежанске метеоролошке агенције, која је упозорила на повећан ризик од поплава током јануара и фебруара на острвима Јава, Сулавеси, Малуку и Папуа.
Метеоролошка агенција је навела да су кише на Суматри и Борнеу врхунац достигле у новембру и децембру прошле године.
Прошлог новембра, поплаве и клизишта изазвана циклонима усмртила су више од 1.000 људи на Суматри, док се стотине особа и даље воде као нестале.
Еколошке организације наводе да су крчење шума, рударство и сјеча додатно погоршали посљедице поплава.
