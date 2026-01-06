Logo
Large banner

Стравичне поплаве однијеле 14 живота, више повријеђених

Извор:

Агенције

06.01.2026

07:39

Коментари:

0
Бујичне поплаве у Индонезији
Фото: Screenshot / X

Најмање 14 људи погинуло је у бујичним поплавама које су погодиле сјеверни Сулавеси у Индонезији, док се четири особе и даље воде као нестале, саопштио је данас званичник локалних власти.

Јаке кише рано у понедјељак изазвале су бујичне поплаве на острву Сиау, у региону Сиау Тагуланданг Биаро, рекао је портпарол локалне спасилачке агенције Нуријадин Гумеленг, пренио је Ројтерс.

Излила се ријека Заломка

Друштво

Отежано саобраћање широм БиХ: Обуставе саобраћаја, затворена магистрала

Он је навео да је 16 спасилаца распоређено у потрази за несталим особама, као и да је до сада повријеђено 18 људи.

Према његовим ријечима, главни путеви у погођеним подручјима и даље су прекривени камењем, рушевинама и блатом.

Агенција за ублажавање посљедица катастрофа саопштила је да је најмање 444 људи евакуисано у локалне школе и цркве, док су власти распоредиле багере како би рашчистиле блокиране путеве.

Гувернер Северног Сулавесија Јулијус Селванус рекао је да су поплаве уништиле стотине кућа и владиних зграда.

Бујичне поплаве догодиле су се у јеку кишне сезоне на острву Сулавеси, у складу са прогнозама индонежанске метеоролошке агенције, која је упозорила на повећан ризик од поплава током јануара и фебруара на острвима Јава, Сулавеси, Малуку и Папуа.

Доналд Трамп

Свијет

Ових пет земаља је добило упозорење из Америке

Метеоролошка агенција је навела да су кише на Суматри и Борнеу врхунац достигле у новембру и децембру прошле године.

Прошлог новембра, поплаве и клизишта изазвана циклонима усмртила су више од 1.000 људи на Суматри, док се стотине особа и даље воде као нестале.

Еколошке организације наводе да су крчење шума, рударство и сјеча додатно погоршали посљедице поплава.

Подијели:

Тагови:

Indonezija

Поплаве

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минус је увелико ту: Какве су тренутно цијене пелета

Економија

Минус је увелико ту: Какве су тренутно цијене пелета

1 ч

0
Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

Друштво

Данас је Бадњи дан, ово су обичаји

1 ч

0
Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Свијет

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

9 ч

0
Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

Занимљивости

Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

9 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Ових пет земаља је добило упозорење из Америке

52 мин

0
Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

Свијет

Америчко Министарство тражи одузимање држављанства Миљковићу

9 ч

0
Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

Свијет

Израел напао: Одјекивале експлозије, разорени објекти

11 ч

0
Полиција у Каракасу

Свијет

Запослени под војним режимом: Објављена мобилизација у Венецуели

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

07

Познато ко је рањени младић - има дебео досије

08

02

Ламин Јамал испоштовао Новака Ђоковића

08

00

Ови обичаји чине Бадњи дан посебним

07

53

Ријека срушила мост у БиХ

07

45

Излила се Неретва, Цивилна заштита издала упозорење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner