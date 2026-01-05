Сви користе ријеч буразер, а нико не зна како је настала

Извор:
Курир
05.01.2026
23:00
Ријеч "буразер" постала је неизоставан дио жаргона, а користе је и млади и стари, док ријетко ко зна њено поријекло.
Иако звучи као ријеч настала у новим временима и да је дио шатровачког вокабулара, то је далеко од истине.
Ријеч "буразер" уписан и у Вуков Рјечник (1848) као турска ријеч, а сматра се да ју је он први пут чуо у БиХ.
Етимолог Петар Скок реч "буразер" води као турцизам, али истиче да потиче из персијског језика, из разлога што је турски језик пун позајмица, а изворних ријечи има јако мало. Турци су сматрани духовно сиромашним народом, а вокабулар изградили су на туђицама из развијенијих народа, нарочито из персијског, преноси "Курир".
Ријеч "буразер" у персијском језику изговара је "бирадер" и значи брат.
Према тврдњама етимолоха, поријекло ове ријечи још је старије. У древним Авестама гласи "братар", а у санскриту "бхрата".
Отуда се ова ријеч изговара слично у скоро свим индоевропским језицима и има исто значење - брат.
Персијска ријеч "бирадер" и она српска "буразер" изведене су из истог коријена. У њемачком језику говори се "брудер", у енглеском "брадер".
Основа ријечи "буразер" је "бураг", што се преводи као стомак. То даље доводи до настанка ријечи "пробуразити" или расећи стомак. Дакле, "буразери" су браћа по мајци, јер су из истог "бурага", односно стомака.
Када сагледамо подручје Србије, ова ријеч највише се користи у Шумадији, па када некоме кажу "буразеру" сматрају га себи равним, то јест, као да их је родила иста мајка.
