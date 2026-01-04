Logo
Large banner

Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима

Извор:

АТВ

04.01.2026

22:10

Коментари:

0
Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима
Фото: pixabay

Срећа им куца на врата. Ова четири хороскопска знака у сљедећих пет година могли би живјети знатно лакше, сигурније и испуњеније него до сада.

Коначно се ствара осјећај да се ствари помичу са мјеста без сталне борбе и отпора.

Бијељина

Градови и општине

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

Ако сте икада имали дојам да вас живот носи у правом смјеру, тада знате о каквом је осјећају ријеч. Управо такав период отвара се пред одређеним хороскопским знаковима у годинама које долазе.

Финансијска стабилност, унутрашњи мир, осјећај сигурности и мале свакодневне радости које чине велику разлику постепено постају њихова стварност.

Бик

Пред Биковима је период у којем се дугогодишњи труд напокон исплаћује. Рад више не пролази незапажено, а резултати постају видљиви и опипљиви.

илу-новац-14112025

Друштво

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

Финансијска ситуација се стабилизује, а многи ће први пут осјетити слободу дугорочног планирања, било да се ради о куповини некретнине, покретању властитог посла или животу без сталне бриге о новцу.

Долази вријеме мира, сигурности и осјећаја да сте коначно на чврстом тлу.

Лав

Лавовима се враћа самопоуздање, али овај пут утемељено на конкретним постигнућима.

Успјех, друштвено признање и осјећај властите вриједности долазе природно и без форсирања. Биће тренутака у којима ћете се запитати је ли могуће да вам се све то догађа, но одговор је једноставан.

Јесте и потпуно заслужено. Ово је период у којем Лавови уче уживати у ономе што су створили.

Шкорпија

За Шкорпије започиње снажна фаза личне моћи и узлета. Не ради се само о финансијама, већ о осјећају контроле над властитим животом.

Николас Мадуро

Свијет

Познато када Мадура изводе пред суд

Старе бриге постепено се затварају, а нове прилике појављују се тихо, али сигурно.

Интуиција је изузетно снажна и води према правим одлукама. Важно је задржати планове за себе и допустити да резултати говоре умјесто ријечи.

Јарац

Јарчеви напокон скидају терет са леђа. Године одрицања, одговорности и рада претварају се у луксуз избора. Више не морате све сами нити носити тежину свијета на својим леђима.

Живот постаје једноставнији, угоднији и испуњенији него што сте се усудили замислити. Ово је период у којем Јарчеви уче да је допуштено живјети лакше, пише "Крстарица".

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србо Компот

Србија

Преминуо Србо Компот - стари Дрински Вук

2 ч

0
Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Србија

Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

2 ч

0
Акција спасавања код Горажда

Градови и општине

Четири држављанке Србије залутале код Горажда

2 ч

0
Николу погодио залутали метак - остао непокретан

Србија

Николу погодио залутали метак - остао непокретан

2 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Није им суђено: Ови знакови никако не иду заједно

5 ч

0
Умор главобоља

Занимљивости

Психолози откривају зашто нам се јануар чини као најдужи мјесец у години

9 ч

0
Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

Занимљивости

Ова три знака имаће од јануара 2026. прави финансијски процват!

10 ч

0
Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Занимљивости

Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

15

Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

22

10

Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима

21

54

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

21

46

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

21

31

Познато када Мадура изводе пред суд

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner