Психолози откривају зашто нам се јануар чини као најдужи мјесец у години

04.01.2026

14:09

Умор главобоља
Фото: Pexels/Andrea Piacquadio

Иако календарски има 31 дан као и неки други мјесеци, јануар многим људима дјелује знатно дужи и исцрпљујући.

Тај осјећај није случајан, већ је резултат комбинације психолошких, друштвених и финансијских фактора који се управо у овом периоду преклапају.

Нагли повратак у стварност

Након празничне еуфорије и опуштеног ритма краја децембра, јануар доноси нагли повратак свакодневним обавезама.

Посао, школа и рутине почињу готово одједном, без прелазног периода, што код многих изазива осјећај умора и притиска већ у првим данима године.

Психолози истичу да мањак празника додатно појачава осјећај спорог протока времена.

Док су претходни мјесеци испуњени слободним данима, окупљањима и ишчекивањем, јануар пролази без већих догађаја који би “преломили” вријеме и дали осјећај динамике.

Финанскијски притисак

Финансијски притисак је још један кључни разлог зашто јануар дјелује бесконачно.

Након повећане потрошње у децембру, многи се суочавају с празним новчаницима, високим рачунима и кредитним обавезама.

Када се свакодневно размишља о новцу и трошковима, вријеме субјективно спорије пролази.

На све то долазе и зимски услови.

Кратки дани, мање сунчеве свјетлости и хладно вријеме утичу на расположење и ниво енергије, што додатно појачава осјећај тромости и продуженог трајања мјесеца.

Због свега тога јануар многима није само први, већ и „најдужи“ мјесец у години, период у којем се тражи стрпљење, прилагођавање и полако хвата ритам за остатак године, преноси РТВ Слон.

