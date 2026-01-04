Психолози откривају зашто нам се јануар чини као најдужи мјесец у години

04.01.2026
14:09
Коментари:0
Иако календарски има 31 дан као и неки други мјесеци, јануар многим људима дјелује знатно дужи и исцрпљујући.
Тај осјећај није случајан, већ је резултат комбинације психолошких, друштвених и финансијских фактора који се управо у овом периоду преклапају.
Остали спортови
Огласио се Ентони Џошуа први пут након тешке несреће
Након празничне еуфорије и опуштеног ритма краја децембра, јануар доноси нагли повратак свакодневним обавезама.
Посао, школа и рутине почињу готово одједном, без прелазног периода, што код многих изазива осјећај умора и притиска већ у првим данима године.
Психолози истичу да мањак празника додатно појачава осјећај спорог протока времена.
Док су претходни мјесеци испуњени слободним данима, окупљањима и ишчекивањем, јануар пролази без већих догађаја који би “преломили” вријеме и дали осјећај динамике.
Свијет
Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни
Финансијски притисак је још један кључни разлог зашто јануар дјелује бесконачно.
Након повећане потрошње у децембру, многи се суочавају с празним новчаницима, високим рачунима и кредитним обавезама.
Када се свакодневно размишља о новцу и трошковима, вријеме субјективно спорије пролази.
На све то долазе и зимски услови.
Кратки дани, мање сунчеве свјетлости и хладно вријеме утичу на расположење и ниво енергије, што додатно појачава осјећај тромости и продуженог трајања мјесеца.
Хроника
Дјевојка претукла момка након свађе
Због свега тога јануар многима није само први, већ и „најдужи“ мјесец у години, период у којем се тражи стрпљење, прилагођавање и полако хвата ритам за остатак године, преноси РТВ Слон.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму