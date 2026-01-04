Logo
Large banner

Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

04.01.2026

13:35

Коментари:

2
Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје
Фото: АТВ

Република Српска се увијек радовала сваком градитељском успјеху Србије, навео је лидер СНСД Милорад Додик.

"Задовољство је што ће се отварању нове болнице у Требињу, великом успјеху Републике Српске, заједно са нама сутра радовати предсједник Србије Александар Вучић. Пред нама су још многи успјеси, многе побједе, много радости. Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје", поручио је Додик.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Република Српска

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Здравствени систем Српске најправеднији који постоји

5 ч

1
Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

Република Српска

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

5 ч

0
''Република Српска наше највеће добро, чувати је и поштовати''

Република Српска

''Република Српска наше највеће добро, чувати је и поштовати''

7 ч

0
Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Српска показала да има капацитете да самостално гради велике пројекте

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

37

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

18

12

Сузана Манчић открила детаље орошавања полног органа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner