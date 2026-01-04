Додик: Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје

04.01.2026
13:35
Коментари:2
Република Српска се увијек радовала сваком градитељском успјеху Србије, навео је лидер СНСД Милорад Додик.
"Задовољство је што ће се отварању нове болнице у Требињу, великом успјеху Републике Српске, заједно са нама сутра радовати предсједник Србије Александар Вучић. Пред нама су још многи успјеси, многе побједе, много радости. Република Српска је дом, огњиште, срећа, створена да живи и траје", поручио је Додик.
