''Република Српска наше највеће добро, чувати је и поштовати''

Извор:

СРНА

04.01.2026

11:14

''Република Српска наше највеће добро, чувати је и поштовати''

Почасни предсједник Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" Божидар Вучуревић изјавио је Срни да је формирање Српске велики подвиг и највеће добро Срба на овим просторима које се мора чувати, славити и поштовати.

Вучуревић је рекао да је оснивањем Република Српске први пут у историји формирана и проглашена српска држава на овим просторима.

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић: Српска показала да има капацитете да самостално гради велике пројекте

"Сви би требало да се заложе да се не споримо и дијелимо", рекао је Вучуревић.

Он је додао да је као посланик првог сазива Народне скупштине веома срећан што је био један од оснивача Српске.

"Треба да знамо шта нас је све то коштало и да сви Републику Српску поштујемо, славимо и доживљавамо као наше највеће добро које смо остварили кроз вијекове", рекао је Вучуревић поводом предстојећег обиљежавања Дана Републике Српске.

Он је истакао да се Срби морају одрећи традиционалног партијашења, спорења и подјела.

Путеви, Источно Сарајево

Градови и општине

Проходни сви путеви на подручју Сарајевско-романијске регије

"Српска се налази на овом брдовитом Балкану, гдје се сукобљавају вјере, нације, интереси Истока и Запада... Тешко се опстаје на овој нашој драгој земљи", навео је Вучуревић.

Он сматра да су Срби народ који може све да преживи, трпи дуго и болно, а онда устане, искаже велико јунаштво и приложи велике и бројне жртве, па поново гради државу као дјеца са великим жаром.

Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.

Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.

илу-свијећа-17092025

Свијет

У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.

"Живјеће огњиште" слоган је под којим се ове године обиљежава Дан Републике, 9. јануар.

