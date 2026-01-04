Logo
У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

Извор:

СРНА

04.01.2026

10:55

У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара
Фото: Pixabay

Швајцарске власти планирају да 9. јануар прогласе националним даном жалости поводом трагедије у скијашком центру Кран-Монтана, гдје је у пожару у новогодишњој ноћи страдало 47 људи, а 119 је повријеђено, изјавио је предсједник Швајцарске Ги Пармелин.

- Савезне власти, заједно са швајцарским црквама, планирају да 9. јануара буде национални дан жалости - рекао је Пармелин у интервјуу за лист "Тагес анцајгер".

Швајцарска дан жалости

Свијет

Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани

Он је навео да ће на Дан жалости у 14.00 часова звонити звона у свим црквама у Швајцарској.

Пожар се догодио у новогодишњој ноћи у бару "Констеласион" у популарном алпском скијалишту Кран-Монтана. Погинуло је 47 лица, а 119 је повријеђено.

До сада је идентификовано 24 жртава.

Тужилаштво вјерује да је узрок пожара непажљиво руковање свијећама или ватрометом.

sarajevo vazduh zagadjenost

БиХ

Грађани се гуше у смогу: Нездрав ваздух у више градова широм БиХ

Покренута је кривична истрага против два власника објекта, оптуживши их за убиство из нехата.

