У Швајцарској национални дан жалости 9. јануара

Извор:
СРНА
04.01.2026
10:55
Коментари:0
Швајцарске власти планирају да 9. јануар прогласе националним даном жалости поводом трагедије у скијашком центру Кран-Монтана, гдје је у пожару у новогодишњој ноћи страдало 47 људи, а 119 је повријеђено, изјавио је предсједник Швајцарске Ги Пармелин.
- Савезне власти, заједно са швајцарским црквама, планирају да 9. јануара буде национални дан жалости - рекао је Пармелин у интервјуу за лист "Тагес анцајгер".
Свијет
Идентификовано још 16 тијела страдалих у Кран-Монтани
Он је навео да ће на Дан жалости у 14.00 часова звонити звона у свим црквама у Швајцарској.
Пожар се догодио у новогодишњој ноћи у бару "Констеласион" у популарном алпском скијалишту Кран-Монтана. Погинуло је 47 лица, а 119 је повријеђено.
До сада је идентификовано 24 жртава.
Тужилаштво вјерује да је узрок пожара непажљиво руковање свијећама или ватрометом.
БиХ
Грађани се гуше у смогу: Нездрав ваздух у више градова широм БиХ
Покренута је кривична истрага против два власника објекта, оптуживши их за убиство из нехата.
Регион
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму