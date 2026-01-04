Logo
Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара

Агенције

04.01.2026

Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Ужасна трагедија обиљежила је дочек Нове године у ски-бару у швајцарској Кран-Монтани, гдје је у стравичном пожару живот изгубило 40 људи, док је најмање 119 особа повријеђено. У тренуцима потпуне панике, густог дима и борбе за голи живот, појавио се и прави херој.

Деветнаестогодишњи фудбалер Меца, Тахирис дос Сантос, показао је невјероватну храброст када је, након што је успио да се извуче из запаљеног објекта, схватио да се његова дјевојка Колин још увијек налази унутра. Без оклијевања, вратио се у клуб захваћен ватром и успио да је изведе напоље, ризикујући сопствени живот.

О драматичним тренуцима говорио је и његов агент Кристоф Ито, који није крио понос због Тахирисовог поступка.

– Био је на првом спрату када је избио пожар. Изашао је напоље, али је убрзо схватио да му је дјевојка остала унутра. Вратио се по њу и извукао је из пакла. У исто вријеме је и жртва и херој – рекао је Ито за БФМ ТВ.

Млади фудбалер је том приликом задобио опекотине другог степена и тренутно се налази у болници у Штутгарту, одакле би ускоро требало да буде пребачен у Мец. Клуб је у сталном контакту са његовом породицом и агентом.

Његова дјевојка Колин смјештена је у болницу у Антверпену, а љекари су потврдили да је око 30 одсто њеног тијела прекривено опекотинама. Обоје су под сталним надзором медицинског особља, док јавност са дивљењем говори о херојском чину младог фудбалера.

Швајцарска

