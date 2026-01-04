Болна исповијест оца Саше и Дејана Матића: Могао је и мозак да настрада

Извор:
Курир
04.01.2026
09:45
Коментари:0
Отац пјевача Саше и Дејана Матића, Зоран Матић, својевремено се први пут огласио за медије и открио истину о рођењу, одрастању и животу популарних пјевача.
Зоран Матић се осврнуо на то како је изгледало Сашино и Дејаново дјетињство и открио да ли је био строг у одгајању синова.
„Њима је упропаштен вид, предозирани су кисеоником, они су отровани“, рекао је у једном тренутку Зоран, па додао:
„Могао је и мозак да настрада, срећа па није. Супруга и ја смо све покушали што је могло да се покуша“, рекао је Зоран.
О популарној браћи су говориле и њихове комшије из Дрвара.
„То су дивни момци, лијепа, сложна браћа“, рекла је једна суграђанка Матића, док је комшија такође истакао какви су били, али и колико је велику улогу у свему одиграо управо њихов отац.
Република Српска
Којић: Злочин у Кравици на Божић - дио системски планираног истребљења Срба
„Њихов отац је одиграо пресудну улогу. Та његова упорност… Сале је био озбиљнији, а Дејо је био циркус“, рекао је један комшија.
„Били су мали, нису видјели, али они су некако знали да се крећу, били су пребистри“, рекла је старија госпођа која се поноси браћом Матић, преноси Курир.
Република Српска
3 ч0
Друштво
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Савјети
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму