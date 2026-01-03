Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

Извор:
Курир
03.01.2026
21:50
Ана Ивановић важи за једну од најљепших жена у историји тениса, а њен развод са Бастијаном Швајнштајгером већ дуго је централна тема свих свјетских медија.
Ипак, да ли сте знали да се за Ану Ивановић својевремено распитивао и предсједник Америке, Доналд Трамп?
Министар унутрашњих послова Србије, Ивица Дачић, био је гост емисије "Пулс Србије викенд" на "Курир" телевизији гдје је открио једну непознату анегдоту.
Дачић је говорио о састанку са Доналдом Трампом, који му је рекао да је Ана Ивановић најљепша тенисерка на свијету.
"Он тада није био предсједник, а ја сам био премијер. И искрено, питао ме је за Ану Ивановић, рекао је да је најљепша тенисерка. Послије неколико година, када смо се срели у УН, питао ме је шта је са њом, ја рекох: Удала се... А он ме питао: За кога се удала? И тако даље, био је доста разочаран. Заиста је то сматрао, он је вјероватно пратио или је видио негдје на телевизији", рекао је Дачић.
