Logo
Large banner

Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

Извор:

Курир

03.01.2026

21:50

Коментари:

0
Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић
Фото: Instagram/@anaivanovic/screenshot

Ана Ивановић важи за једну од најљепших жена у историји тениса, а њен развод са Бастијаном Швајнштајгером већ дуго је централна тема свих свјетских медија.

Ипак, да ли сте знали да се за Ану Ивановић својевремено распитивао и предсједник Америке, Доналд Трамп?

policija rs uvidjaj

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Министар унутрашњих послова Србије, Ивица Дачић, био је гост емисије "Пулс Србије викенд" на "Курир" телевизији гдје је открио једну непознату анегдоту.

Дачић је говорио о састанку са Доналдом Трампом, који му је рекао да је Ана Ивановић најљепша тенисерка на свијету.

"Он тада није био предсједник, а ја сам био премијер. И искрено, питао ме је за Ану Ивановић, рекао је да је најљепша тенисерка. Послије неколико година, када смо се срели у УН, питао ме је шта је са њом, ја рекох: Удала се... А он ме питао: За кога се удала? И тако даље, био је доста разочаран. Заиста је то сматрао, он је вјероватно пратио или је видио негдје на телевизији", рекао је Дачић.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Ана Ивановић

Ивица Дачић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Љекаре шокирао предмет који су нашли у задњици дјевојке

Љубав и секс

Љекаре шокирао предмет који су нашли у задњици дјевојке

54 мин

0
Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

Србија

Чеда Јовановић открио шта му је Милошевић посљедње рекао

59 мин

0
Бранимир Брстина

Култура

Хитно оперисан: Бранимир Брстина доживио инфаркт

1 ч

0
Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије

Друштво

Колико ће корисници тачно добити: Ускоро увећане пензије

1 ч

1

Више из рубрике

Пјевачица Катарина Грујић

Сцена

Катарина Грујић завршила у болници - отказан наступ

4 ч

0
Видјеле се брадавице: Милена на бину изашла скоро потпуно голих груди

Сцена

Видјеле се брадавице: Милена на бину изашла скоро потпуно голих груди

4 ч

0
Сви изненађени: Станија показала лице без филтера и шминке

Сцена

Сви изненађени: Станија показала лице без филтера и шминке

5 ч

0
Наташу Беквалац бивши муж замолио да га не спомиње

Сцена

Наташу Беквалац бивши муж замолио да га не спомиње

6 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Казне високе: Уводе забране гријања на угаљ и дрва

22

05

Аца Лукас побјеснио на бини и направио тотални хаос - ВИДЕО

22

01

Обиље новца стиже за ове знакове већ наредне седмице

21

50

Како је Доналд Трамп остао ''разочаран'' због Ане Ивановић

21

42

Тешка несрећа у Бањалуци: Ударен пјешак код школе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner