Видјеле се брадавице: Милена на бину изашла скоро потпуно голих груди

Извор:
АТВ
03.01.2026
17:35
Коментари:0
Ученица "Елите 9" Милена Качавенда, која ће ове године прославити јубиларни 50. рођендан, на синоћној "Елитовизији", појавила се у провидном брусхалтер
.Милена, која је ријешила да након ријалитија угради 260 кубика силикона у задњицу, је са цимерима из Беле куће на "Елитовизији" учествовала уз пјесму "Алкохола поплава", коју су отпјевали Ацо Пејовић и група Министарке, а њен стајлинг је шокирао присутне, али и гледаоце крај малих екрана.
Србија
Драматично упозорење РХМЗ: Могуће повреде и блокаде
Качавенда је обукла провидан брусхалтер, са трачицама, испод ког су се видјеле брадавице, а током наступа се уопште није трудила да сакрије голе груди, већ је више пута ширила руке и показивала своје атрибуте.
Преко брусхалтера Милена је обукла кожну јакну, а доле хеланке, које су имале провидне прорезе.
Стручни жири "Елитовизије" чинили су Марко Ђедовић, Жана Омниа, Милица Величковић, која се током вечери сукобила са оцем свог дјетета Бориславом Терзићем Терзом, Младен Вулетић и робот Тоша.
Хроника
Тијело пронађено на аутобуском стајалишту
А екипа Милене Качавенде, у којој су били Борислав Терзић, Вања Живић и Софија Јанићијевић, није освојила ниједну награду.
Хроника
2 ч0
Ауто-мото
2 ч0
Сцена
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму