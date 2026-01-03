Logo
Видјеле се брадавице: Милена на бину изашла скоро потпуно голих груди

АТВ

03.01.2026

17:35

Ученица "Елите 9" Милена Качавенда, која ће ове године прославити јубиларни 50. рођендан, на синоћној "Елитовизији", појавила се у провидном брусхалтер

.Милена, која је ријешила да након ријалитија угради 260 кубика силикона у задњицу, је са цимерима из Беле куће на "Елитовизији" учествовала уз пјесму "Алкохола поплава", коју су отпјевали Ацо Пејовић и група Министарке, а њен стајлинг је шокирао присутне, али и гледаоце крај малих екрана.

илу-снијег-24112025

Србија

Драматично упозорење РХМЗ: Могуће повреде и блокаде

Качавенда је обукла провидан брусхалтер, са трачицама, испод ког су се видјеле брадавице, а током наступа се уопште није трудила да сакрије голе груди, већ је више пута ширила руке и показивала своје атрибуте.

Преко брусхалтера Милена је обукла кожну јакну, а доле хеланке, које су имале провидне прорезе.

Стручни жири "Елитовизије" чинили су Марко Ђедовић, Жана Омниа, Милица Величковић, која се током вечери сукобила са оцем свог дјетета Бориславом Терзићем Терзом, Младен Вулетић и робот Тоша.

645a98cac1682 Policija Srbija

Хроника

Тијело пронађено на аутобуском стајалишту

А екипа Милене Качавенде, у којој су били Борислав Терзић, Вања Живић и Софија Јанићијевић, није освојила ниједну награду.

