Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда

Извор:
Аваз
03.01.2026
12:34
Коментари:0
Дочек Нове 2026. године још једном је потврдио да је празнична ноћ најуноснији термин на домаћој и регионалној музичкој сцени.
Према подацима које су уочи и непосредно након дочека објавили медији, најтраженији пјевачи и пјевачице за свега неколико сати наступа наплатили су десетине, па чак и стотине хиљада евра.
Према више јавно доступних извора, највећи хонорар међу регионалним звијездама поново је припао Дини Мерлину. Његов наступ на дочеку Нове године процијењен је на око 150.000 евра, што се већ годинама сматра рекордним новогодишњим хонораром у региону. Мерлин је Нову 2026. дочекао с публиком на тргу у Дубровнику.
Велики број извођача одлучио се за наступе у Црној Гори. Ацо Пејовић је, према писању медија, за новогодишњи наступ зарадио око 80.000 евра. Лепа Брена била је резервисана за наступ у Тивту, гдје је, према наводима извора, инкасирала такође 80.000 евра. Наступали су i Саша Матић те Јелена Розга, чији су хонорари износили између 30.000 и 40.000 евра.
Најскупља извођачица на црногорском приморју била је Александра Пријовић, која се након једногодишње паузе вратила наступима управо у Црној Гори. Наводно је за дочек Нове године зарадила чак 100.000 евра.
Према наводима медија, наступ Дејана Матића општину Чајетина коштао је око 48.000 евра, док је Анђела Игњатовић Бресквица инкасирала око 50.000 евра, а Џејла Рамовић око 25.000 евра.
С друге стране, Сандра Африка наступала је у једном београдском угоститељском објекту, гдје је цијена улазнице износила 50 евра. Ипак, гости су морали испунити и услов минималне потрошње, који се, у зависности од мјеста, кретао од 150 до чак 1.000 евра.
