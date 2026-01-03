Ковачевић: Сви смо окупљени око Српске

Извор:
АТВ
03.01.2026
12:10
Коментари:0
Можемо се дијелити на милион начина, али сви смо окупљени око Српске, нашег заједничког огњишта, рекао је делегат Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и портпарол СНСД-а Радован Ковачевић
"Зато наш кључни задатак остаје борба за очување статуса, али и за бољу будућност Републике Српске. Живјеће огњиште, живјеће Српска", навео је Ковачевић на Иксу.
Можемо се дијелити на милион начина, али сви смо окупљени око Српске, нашег заједничког огњишта.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) January 3, 2026
Зато наш кључни задатак остаје борба за очување статуса, али и за бољу будућност Републике Српске.
Живјеће огњиште, живјеће Српска! pic.twitter.com/VmvauDc1F4
Здравље
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
6 ч0
Република Српска
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму