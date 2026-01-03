Logo
Large banner

Ковачевић: Сви смо окупљени око Српске

Извор:

АТВ

03.01.2026

12:10

Коментари:

0
Ковачевић: Сви смо окупљени око Српске
Фото: АТВ/ Бранко Јовић

Можемо се дијелити на милион начина, али сви смо окупљени око Српске, нашег заједничког огњишта, рекао је делегат Клуба српског народа у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и портпарол СНСД-а Радован Ковачевић

"Зато наш кључни задатак остаје борба за очување статуса, али и за бољу будућност Републике Српске. Живјеће огњиште, живјеће Српска", навео је Ковачевић на Иксу.

Подијели:

Таг:

Радован Ковачевић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

Здравље

Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

3 ч

0
Предрагу спаљене руке и лице у стравичном пожару: Бака открила у каквом је стању

Свијет

Предрагу спаљене руке и лице у стравичном пожару: Бака открила у каквом је стању

3 ч

0
Берлин остао без струје, полиција сумња на напад

Свијет

Берлин остао без струје, полиција сумња на напад

3 ч

0
bunar

Хроника

Човјек упао у бунар, спасавало га 13 ватрогасаца

3 ч

0

Више из рубрике

Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

Република Српска

Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

4 ч

0
Мазалица: Симбол отпора затирању права српског народа у БиХ

Република Српска

Мазалица: Симбол отпора затирању права српског народа у БиХ

4 ч

0
Випотник: Проблем загађења ваздуха рјешавати системски

Република Српска

Випотник: Проблем загађења ваздуха рјешавати системски

6 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Професор Лукић оставио трајни траг у академском животу Српске

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner