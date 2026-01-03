Logo
Large banner

Берлин остао без струје, полиција сумња на напад

Извор:

Телеграф

03.01.2026

11:54

Коментари:

0
Берлин остао без струје, полиција сумња на напад
Фото: pexels

Југозападни дио Берлина остао је без струје, а полиција сумња да је ријеч о "намјерном нападу".

Према ријечима портпарола Стромнетза, узрок нестанка струје је пожар на кабловској конструкцији преко Телтовканала, при чему је оштећено неколико каблова који воде до оближње електране Лихтерфелде.

Bunar

Хроника

Човјек упао у бунар, спасавало га 13 ватрогасаца

Поправка ће, према очекивањима, трајати цијели дан, саопштио је оператер, а предвиђа се да ће квар бити отклоњен око 18:30.

"Када ће тачно струја поново бити доступна, још није јасно", рекао је Хенрик Беустер, портпарол Стромнетз Берлина. Снабдјевање ће се постепено обнављати.

У погођеном подручју налази се око 50.000 домаћинстава и 2.000 пословних корисника који су одсјечени од снабдијевања енергијом, додао је портпарол Беустер.

Према информацијама БИЛД-а, прво је горио грађевински контејнер, а пламен се потом проширио на струјне каблове. Ватрогасци су позвани око 6:12 сати. Свједок је примјетио пламен и позвао полицију. Истрага тренутно сумња на намјерни напад, а криминалистички инспектори су на лицу мјеста.

Денис Делић

Друштво

За операцију у Турској потребно 50.000 КМ: Помозимо Денису у борби са опаком болешћу

Портпаролка полиције потврдила је за БИЛД да полиција истражује сумњу на намјерно изазивање пожара. Ватрогасци су брзо угасили пожар на кабловској конструкцији, али починиоци су, по свему судећи, знали шта раде. Према ријечима истражилаца, починиоци су морали имати интерне информације како би изазвали што већу штету.

Подијели:

Тагови:

Berlin

struja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

Регион

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

3 ч

0
Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

Друштво

Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

3 ч

0
Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

Република Српска

Ћосић: Парк природе "Требевић" основан с циљем заштите, развоја и управљања природним ресурсима

4 ч

0
Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

Друштво

Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

4 ч

0

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Мадуро и његова жена су ухваћени

4 ч

3
Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

Свијет

Mеђу повријеђенима у пожару и држављанин БиХ

4 ч

0
Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих

Свијет

Срушила се вишеспратница у изградњи, има мртвих

5 ч

0
Хеликоптер

Свијет

У паду хеликоптера погинула четири члана породице

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

14

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

15

03

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

14

48

Стручњак открива: Aко се осјећате нервозно, потребно је само да запјевате

14

46

Сутра је најљепши празник посвећен очевима: Овај обичај се обавезно поштује

14

42

Кошарац: За стабилност и напредак Српске заслужна политика Милорада Додика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner