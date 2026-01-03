Берлин остао без струје, полиција сумња на напад

Извор:
Југозападни дио Берлина остао је без струје, а полиција сумња да је ријеч о "намјерном нападу".
Према ријечима портпарола Стромнетза, узрок нестанка струје је пожар на кабловској конструкцији преко Телтовканала, при чему је оштећено неколико каблова који воде до оближње електране Лихтерфелде.
Поправка ће, према очекивањима, трајати цијели дан, саопштио је оператер, а предвиђа се да ће квар бити отклоњен око 18:30.
"Када ће тачно струја поново бити доступна, још није јасно", рекао је Хенрик Беустер, портпарол Стромнетз Берлина. Снабдјевање ће се постепено обнављати.
У погођеном подручју налази се око 50.000 домаћинстава и 2.000 пословних корисника који су одсјечени од снабдијевања енергијом, додао је портпарол Беустер.
Према информацијама БИЛД-а, прво је горио грађевински контејнер, а пламен се потом проширио на струјне каблове. Ватрогасци су позвани око 6:12 сати. Свједок је примјетио пламен и позвао полицију. Истрага тренутно сумња на намјерни напад, а криминалистички инспектори су на лицу мјеста.
Портпаролка полиције потврдила је за БИЛД да полиција истражује сумњу на намјерно изазивање пожара. Ватрогасци су брзо угасили пожар на кабловској конструкцији, али починиоци су, по свему судећи, знали шта раде. Према ријечима истражилаца, починиоци су морали имати интерне информације како би изазвали што већу штету.
