За операцију у Турској потребно 50.000 КМ: Помозимо Денису у борби са опаком болешћу

Извор:
СРНА
03.01.2026
11:40
У Добоју је организован хуманитарни базар за помоћ Денису Делићу (34) из овог града, којем је за лијечење карцинома желуца у Турској потребно 25.000 евра.
Купопродајни штандови са зимницом, колачима, ручним радовима и цвијећем постављени су до 14.00 часова на плато између улица Немањина и Светог Саве.
Денисова мајка Мунира рекла је да је њеном сину прије три године у Турској одстрањен карцином на желуцу у четвртом стадијуму са метастазама на трбушној марамици, али да се поново вратио.
"Одстрањен му је комплетан желудац и 29 лимфних чворова", испричала је она и навела да су љекари у Добоју током контроле почетком децембра открили карцином на подручју дрена ране.
Она је навела да је карцином учаурен у мишићу трбушне дупље који се под хитно мора одстранити и да им је препоручена клиника у Турској с обзиром да се операција те сложености не може извршити на овом простору.
Мунира каже да новац за лијечење сина већ три године обезбјеђује продајом ручних радова и зимнице које сама израђује, као и уз подршку добрих људи.
Данашњу акцију организовала је цвјећара “Пахуљица” чији је представник Сашка Поповић рекла да је задовољна што су ову хуману активности подржале бројне друштвено-одговорне занатске радње које су уступиле своје производе.
Акцију је подржао и Давид Јелић, који ће обучен у Дједа Мраза средства прикупљена сликајући се са дјецом донирати за Денисово лијечење.
Јелић каже да је прије 15 година и сам био у потреби да прикупља средства због проблема са срчаном маном, те поручио да се добро добрим враћа.
