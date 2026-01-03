Нова година доноси праву зиму: Снијег, ледена киша и минуси широм БиХ

Извор:
АТВ
03.01.2026
11:20
Коментари:0
Стиже права зима, наредних дана озбиљне сњежне падавине широм земље.
Локално и ледена киша, па опрез и апел да не крећете на пут без пријеке потребе. На југу земље обилна киша уз могућност бујичних поплава, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
Температуре зимске, нарочито у другом дијелу надолазеће седмице уз, локално, двоцифрене минусе.
Са данашњим даном започела је промјена времена која нас из благих пребацује у оштрије зимске особине времена. Након временске монотоније, долази турбулентан период уз доста падавина.
Снијег је већ данас у мањим количинама забијелио дијелове Босне, најприје њен сјевер и сјевероисток, док се интензивирање падавина очекује од сутра, када би добар дио земље добио и први значајнији снијег у овој години.
Сутра од јутарњих часова обилније падавине захватају БиХ. У почетку киша, која би брзим падом температура најприје у Крајини и на сјеверу БиХ прелазила у снијег. Током дана и у послијеподневним часовима и у већем дијелу остатка земље. Осим у већем дијелу Херцеговине, југозападне и југоисточне БиХ, који би остали у топлом сектору циклона уз обилнију кишу, те снијег на вишим планинама ових регија.
У вечерњим часовима, продором топлијег ваздуха у вишим слојевима атмосфере, из поменутих регија прошириће се и у дијелове централне, источне и сјевероисточне БиХ. У наведеним крајевима, падавине би из снијега прелазиле у сусњежицу и ледену кишу, с обзиром на то да би се у приземном слоју атмосфере задржале температуре око и испод нуле.
На сјеверу, сјеверозападу, западу, те дијеловима централне Босне који гравитирају овим подручјима, остаје снијег, уз формирање значајнијег сњежног покривача висине 10 – 30 центиметара, локално и до 50 центиметара до јутарњих часова понедјељка.
Почетак идуће седмице у знаку серије нових циклона који доносе нове падавине – кишу и снијег уз повећање висине сњежног покривача.
Средином седмице снијега ће бити и у дијеловима Херцеговине, југозападне и југоисточне Босне, односно у оним подручјима који током недеље и понедељка остају топли сектор првог циклона.
У другом дијелу седмице постепен престанак падавина и уз разведравање израженији јутарњи минуси.
Најновије
Најчитаније
15
14
15
03
14
48
14
46
14
42
Тренутно на програму