Мазалица: Симбол отпора затирању права српског народа у БиХ

Извор:
СРНА
03.01.2026
11:13
03.01.2026
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица изјавио је Срни да Дан Републике - 9. јануар представља симбол отпора затирању права српског народа у БиХ и да се од прославе овог празника никада неће одустати.
Мазалица је истакао је да Дан Републике представља и симбол српског идентитета кроз Светог првомученика архиђакона Стефана, којег су поштовале обје краљевске лозе српског народа које су владале на подручју данашње БиХ - и Котроманића и Немањића.
- Линија одбране 9. јануара јесте једна од најважнијих у уставно-правном слислу, али је симболички можда и најважнија, те је важно послати поруку да од прославе Дана Републике никад нећемо одустати. Одбрана 9. јануара на народном референдуму представља један од најважнијих историјских догађаја којим је наш народ потврдио, не само да је слободарски, него и државотворан, те да од тих идеја не одустаје - нагласио је Мазалица.
Он је рекао да ће и ове године, упркос свим притисцима, бити достојанствено и величанствено обиљежен овај празник.
- Као неко ко је предложио иницијални закључак који је усвојила Народна скупштина, те именован у пододбор за обиљежавање Дана Републике, увјерен сам да обиљежавање овог празника нема алтернативу и да сваки човјек који представља Републику Српску треба да уложи напор да омогућимо свим патриотама Српске да се заједно окупимо око идеје Дана Републике - рекао је Мазалица.
Он је увјерен да српска истрајност није само показатељ српске несаломивости, већ и порука да се не исплати уставно-правно насиље над Републиком Српском.
- То је и потврда ко смо, шта смо и колико вриједимо. То је питање етике, вриједности и поноса. Зато је Дан Републике важан за све нас и зато га сваке године треба обиљежавати са што више енергије и ентузијазма - нагласио је Мазалица.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив септембра 1992. године замијењен је садашњим - Република Српска.
"Живјеће огњиште" слоган је под којим се ове године обиљежава Дан Републике, 9. јануар.
