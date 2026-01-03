Logo
Калабухов: Није нормално да БиХ три деценије буде под протекторатом

Глас Српске

03.01.2026

08:40

Фото: АТВ

Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов изјавио је да није нормално да БиХ три деценије буде под протекторатом, те истакао да Русија, као један од гараната Дејтонског споразума, инсистира на његовом поштовању уз равноправност два ентитета и три конститутивна народа.

Калабухов је истакао да се Русија труди да одржи обострано корисне односе са свима у БиХ, док се везе развијају са Републиком Српском што се квалификује као стратешка сарадња.

Он је указао да је за БиХ најважније повјерење и да ће бити занимљиво гледати како ће се развијати у наредној години.

"Одмах послије потписивања Дејтона западни партнери су заузели курс удаљавања од подстицања страна у БиХ на компромис и обострано прихватљива рјешења и почели да користе силу ради наметања своје визије како БиХ треба да изгледа", рекао је Калабухов за "Глас Српске".

Подсјетивши да је недавно обиљежено 30 година од потписивања Дејтонског споразума, Калабухов је рекао да је за њега парадокс то што овај најважнији документ за БиХ још није преведен на локалне језике.

"Зар није то коријен проблема када нема једногласног тумачења неких чланова Устава БиХ?", упитао је Калабухов, те подсјетио и на озлоглашена бонска овлашћења.

Према његовим ријечима, ситуација у вези са нелегитимним високим представником постала је апотеоза њихове политике.

"Као резултат многе одредбе Дејтона су биле искривљене у пракси. Истовремено полазимо од тога да је мировни споразум - у условима одсуства било каквих других споразума између два ентитета и три конститутивна народа данас безалтернативна основа за проналажење обострано прихватљивих компромиса", оцијенио је Калабухов.

Он сматра да је најважније да буде преузета одговорност за будућност БиХ и сљедећих генерација.

"Лако је кривити за своје проблеме неког другог. Суверенитет и независност нису само ријечи или неке магичне формуле. За суверенитет и независност треба имати храбрости да доносите одлуке и преузимате пуну одговорност за њих", закључио је Калабухов.

Игор Калабухов

Русија

BiH

