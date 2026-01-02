"Живјеће огњиште", живјеће Република Српска: Деценија изградње, стабилности и истрајности

02.01.2026
14:03
Коментари:1
Дан Републике Српске није само подсјећање на историјску одлуку донесену 9. јануара 1992. године, већ прилика да се сагледа пут који је Република Српска прешла и резултати који су постигнути у годинама које су иза нас.
Обиљежавајући свој празник, Република Српска данас стоји као изграђена и функционална заједница са јасним институционалним оквиром, развијеном инфраструктуром и снажним улагањима у здравство, образовање и социјалну сигурност. Управо зато, Дан Републике постаје и тренутак у којем се, кроз конкретна дјела и пројекте, потврђује опредјељење да се слобода, стабилност и развој не само бране, већ и свакодневно граде.
Десет година у политичком и институционалном животу једне заједнице није кратак период. То је довољно времена да се идеје преточе у пројекте, планови у објекте, а политичке одлуке у трајне структуре које обликују свакодневни живот грађана. Република Српска данас стоји као јасно препознатљив институционални, инфраструктурни и друштвени оквир, изграђен на идеји трајности, стабилности и одговорности према будућим генерацијама.
У протеклој деценији посебан фокус стављен је на јачање и изградњу институција Републике Српске. Оне нису само административни апарат, већ видљиви израз уставне позиције, самосталности и политичког субјективитета.
Изградња Административних центара Владе Републике Српске у Бањој Луци и Источном Сарајеву, као и нових објеката Уставног суда и Правобранилаштва Републике Српске, представља снажну поруку институционалне стабилности и континуитета.
Упоредо с тим, широм Републике Српске изграђени су и реконструисани објекти за рад институција, од Требиња и Фоче, преко Добоја и Приједора, до Бијељине и Источног Сарајева.
Развој инфраструктуре један је од најочитијих показатеља друштвеног напретка. У посљедњих десет година изграђени су километри аутопутева, међу којима се посебно издваја аутопут "9. јануар" Бањалука – Добој, дуг 72 километра, који је трајно промијенио саобраћајну и економску слику Републике Српске. Паралелно с тим, започети су и пројекти који ће додатно повезати сјевер и исток Републике, укључујући правце према Бијељини, Брчком, Приједору и Новом Граду, али и Мркоњић Граду.
Мостови преко Дрине и Саве, код Братунца и Љубовије, Бијељине и Градишке, нису само саобраћајни објекти, већ симболи повезивања, сарадње и економског развоја.
Посебно мјесто заузимају енергетски пројекти. Изградња Хидроелектране „Дабар“, као једног од највећих енергетских пројеката у Републици Српској, као и пројект ХЕ "Бук Бијела", потврђују стратешко опредјељење ка енергетској стабилности и независности. Ови пројекти нису важни само за енергетику, већ и за запошљавање, локални развој и дугорочну економску сигурност.
Здравствени систем Републике Српске у протеклој деценији доживио је снажну трансформацију. Изграђене су нове болнице, реконструисани постојећи капацитети и набављена савремена медицинска опрема.
Болница "Свети апостол Лука" у Добоју, болница "Србија" у Источном Сарајеву, унапређење болница у Бијељини, Фочи, Зворнику и Приједору, као и континуирани развој Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањој Луци, представљају окосницу модерног здравственог система. Највећи град у Републици Српској добио је и модерни Бањско-рекреативни центар „Терме Бања Лука".
У тај низ данас се снажно уписује и нова болница у Требињу, један од најзначајнијих здравствених пројеката у источној Херцеговини, који потврђује равномјеран развој свих дијелова Републике Српске и јасно опредјељење да квалитетна здравствена заштита мора бити доступна сваком грађанину.
Развој друштва незамислив је без улагања у образовање. Изградили смо и санирали објекте за Архитектонско грађевински факултет и Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци те Економски факултет у Источном Сарајеву. У протеклим годинама изграђени су и обновљени студентски домови и школе широм Републике Српске, од Бање Луке и Источног Сарајева, преко Пала и Фоче, до мањих локалних заједница. Тиме су створени услови да млади људи остану, студирају и граде своју будућност у Републици Српској.
Истовремено, улагано је у културу, очување националног идентитета и историјског памћења. Обновљене су родне куће великана попут Бранка Ћопића, изграђени културно-административни центри попут „Патријарх српски Павле“ у Брчком, спортске дворане у Градишци, Лакташима и Источном Сарајеву те бројни други објекти који служе заједници.
Такође, у завршници смо изградње српско-руског храма у Бањалуци који ће бити симбол братске повезаности наших народа.
Социјална политика, подршка породицама погинулих бораца и ратним војним инвалидима, изградња станова и кућа за трајно збрињавање, као и улагања у спорт, свједоче о друштвеној одговорности и бризи за човјека. Успјеси спортиста из Републике Српске на европској и свјетској сцени додатно потврђују да се улаже у младе, таленат и здрав стил живота.
Република Српска данас није завршена прича, већ процес који траје. Планови за нове аутопутеве, гасовод, енергетске објекте, медицинске комплексе и образовне установе јасно говоре да је развој континуиран и стратешки усмјерен.
Све што је изграђено у претходној деценији, од институција и болница, преко путева и мостова, до школа и спортских дворана, није само скуп пројеката. То је порука да Република Српска зна гдје иде, да гради на ономе што има и да чува оно што је створено. Јер развој има смисла само ако је трајан, а Република Српска је управо то, трајна, стабилна и окренута будућности.
