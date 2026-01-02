Logo
Large banner

"Живјеће огњиште", живјеће Република Српска: Деценија изградње, стабилности и истрајности

02.01.2026

14:03

Коментари:

1
"Живјеће огњиште", живјеће Република Српска: Деценија изградње, стабилности и истрајности
Фото: Ustupljena fotografija

Дан Републике Српске није само подсјећање на историјску одлуку донесену 9. јануара 1992. године, већ прилика да се сагледа пут који је Република Српска прешла и резултати који су постигнути у годинама које су иза нас.

Обиљежавајући свој празник, Република Српска данас стоји као изграђена и функционална заједница са јасним институционалним оквиром, развијеном инфраструктуром и снажним улагањима у здравство, образовање и социјалну сигурност. Управо зато, Дан Републике постаје и тренутак у којем се, кроз конкретна дјела и пројекте, потврђује опредјељење да се слобода, стабилност и развој не само бране, већ и свакодневно граде.

Десет година у политичком и институционалном животу једне заједнице није кратак период. То је довољно времена да се идеје преточе у пројекте, планови у објекте, а политичке одлуке у трајне структуре које обликују свакодневни живот грађана. Република Српска данас стоји као јасно препознатљив институционални, инфраструктурни и друштвени оквир, изграђен на идеји трајности, стабилности и одговорности према будућим генерацијама.

Институције као темељ политичке зрелости

У протеклој деценији посебан фокус стављен је на јачање и изградњу институција Републике Српске. Оне нису само административни апарат, већ видљиви израз уставне позиције, самосталности и политичког субјективитета.

Изградња Административних центара Владе Републике Српске у Бањој Луци и Источном Сарајеву, као и нових објеката Уставног суда и Правобранилаштва Републике Српске, представља снажну поруку институционалне стабилности и континуитета.

Упоредо с тим, широм Републике Српске изграђени су и реконструисани објекти за рад институција, од Требиња и Фоче, преко Добоја и Приједора, до Бијељине и Источног Сарајева.

Инфраструктура као доказ трајања

Развој инфраструктуре један је од најочитијих показатеља друштвеног напретка. У посљедњих десет година изграђени су километри аутопутева, међу којима се посебно издваја аутопут "9. јануар" Бањалука – Добој, дуг 72 километра, који је трајно промијенио саобраћајну и економску слику Републике Српске. Паралелно с тим, започети су и пројекти који ће додатно повезати сјевер и исток Републике, укључујући правце према Бијељини, Брчком, Приједору и Новом Граду, али и Мркоњић Граду.

Мостови преко Дрине и Саве, код Братунца и Љубовије, Бијељине и Градишке, нису само саобраћајни објекти, већ симболи повезивања, сарадње и економског развоја.

Посебно мјесто заузимају енергетски пројекти. Изградња Хидроелектране „Дабар“, као једног од највећих енергетских пројеката у Републици Српској, као и пројект ХЕ "Бук Бијела", потврђују стратешко опредјељење ка енергетској стабилности и независности. Ови пројекти нису важни само за енергетику, већ и за запошљавање, локални развој и дугорочну економску сигурност.

Здравство – улагање у живот

Здравствени систем Републике Српске у протеклој деценији доживио је снажну трансформацију. Изграђене су нове болнице, реконструисани постојећи капацитети и набављена савремена медицинска опрема.

Болница "Свети апостол Лука" у Добоју, болница "Србија" у Источном Сарајеву, унапређење болница у Бијељини, Фочи, Зворнику и Приједору, као и континуирани развој Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањој Луци, представљају окосницу модерног здравственог система. Највећи град у Републици Српској добио је и модерни Бањско-рекреативни центар „Терме Бања Лука".

У тај низ данас се снажно уписује и нова болница у Требињу, један од најзначајнијих здравствених пројеката у источној Херцеговини, који потврђује равномјеран развој свих дијелова Републике Српске и јасно опредјељење да квалитетна здравствена заштита мора бити доступна сваком грађанину.

Образовање, култура и млади

Развој друштва незамислив је без улагања у образовање. Изградили смо и санирали објекте за Архитектонско грађевински факултет и Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци те Економски факултет у Источном Сарајеву. У протеклим годинама изграђени су и обновљени студентски домови и школе широм Републике Српске, од Бање Луке и Источног Сарајева, преко Пала и Фоче, до мањих локалних заједница. Тиме су створени услови да млади људи остану, студирају и граде своју будућност у Републици Српској.

Истовремено, улагано је у културу, очување националног идентитета и историјског памћења. Обновљене су родне куће великана попут Бранка Ћопића, изграђени културно-административни центри попут „Патријарх српски Павле“ у Брчком, спортске дворане у Градишци, Лакташима и Источном Сарајеву те бројни други објекти који служе заједници.

Такође, у завршници смо изградње српско-руског храма у Бањалуци који ће бити симбол братске повезаности наших народа.

Друштво које гледа напријед

Социјална политика, подршка породицама погинулих бораца и ратним војним инвалидима, изградња станова и кућа за трајно збрињавање, као и улагања у спорт, свједоче о друштвеној одговорности и бризи за човјека. Успјеси спортиста из Републике Српске на европској и свјетској сцени додатно потврђују да се улаже у младе, таленат и здрав стил живота.

Република Српска данас није завршена прича, већ процес који траје. Планови за нове аутопутеве, гасовод, енергетске објекте, медицинске комплексе и образовне установе јасно говоре да је развој континуиран и стратешки усмјерен.

Све што је изграђено у претходној деценији, од институција и болница, преко путева и мостова, до школа и спортских дворана, није само скуп пројеката. То је порука да Република Српска зна гдје иде, да гради на ономе што има и да чува оно што је створено. Јер развој има смисла само ако је трајан, а Република Српска је управо то, трајна, стабилна и окренута будућности.

Подијели:

Таг:

9. јануар - Дан Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Билборди са слоганом ''Живјеће огњиште'' широм Српске

Република Српска

Билборди са слоганом ''Живјеће огњиште'' широм Српске

4 ч

2
Саопштење РиТЕ Угљевик због дезинформација у медијима

Република Српска

Саопштење РиТЕ Угљевик због дезинформација у медијима

4 ч

1
Додик: Нова болица у Требињу биће на понос Републике Српске

Република Српска

Додик: Нова болица у Требињу биће на понос Републике Српске

5 ч

2
Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

Република Српска

Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner