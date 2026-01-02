Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

Извор:
Телеграф
02.01.2026
11:21
Коментари:0
Двогодишње дијете, које је тешко повријеђено током прославе Нове године, умрло је овог јутра у клиници у Скопљу.
Према писању медија, дијете је наводно погодио залутали метак док је гледало ватромет.
Дијете је првобитно лијечено у Градској општој болници, а због тежине повреда хитно је пребачено у Клинику за дјечју хирургију. Љекарске екипе су констатовале масивно крварење у мозгу, које је захватило све мождане коморе.
Регион
Хорор у Скопљу: Дијете (2) упуцано у главу, љекари му се боре за живот
Упркос интензивној медицинској њези и сталном праћењу, стање дјетета је било изузетно озбиљно и опасно по живот. Јутрос су љекари констатовали смрт.
До несреће је дошло када је дијете било са мајком напољу, како би посматрали ватромет. У једном тренутку, док га је мајка држала у наручју, дијете је погођено металним пројектилом, највјероватније залуталим метком, након чега је одмах превезено у болницу.
Хроника
Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило
Министар унутрашњих послова Панче Тошковски је раније изјавио да је ово био један од најозбиљнијих инцидената током новогодишње ноћи. Он је навео да је повреду нанио метални фрагмент и да се све околности инцидента још увијек истражују.
(Телеграф)
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
16 ч0
Република Српска
21 ч0
Најновије
Најчитаније
11
58
11
48
11
42
11
37
11
35
Тренутно на програму