Дијете (2) које је погодио залутали метак док је гледало ватромет је умрло

Извор:

Телеграф

02.01.2026

11:21

Двогодишње дијете, које је тешко повријеђено током прославе Нове године, умрло је овог јутра у клиници у Скопљу.

Према писању медија, дијете је наводно погодио залутали метак док је гледало ватромет.

Дијете је првобитно лијечено у Градској општој болници, а због тежине повреда хитно је пребачено у Клинику за дјечју хирургију. Љекарске екипе су констатовале масивно крварење у мозгу, које је захватило све мождане коморе.

Упркос интензивној медицинској њези и сталном праћењу, стање дјетета је било изузетно озбиљно и опасно по живот. Јутрос су љекари констатовали смрт.

До несреће је дошло када је дијете било са мајком напољу, како би посматрали ватромет. У једном тренутку, док га је мајка држала у наручју, дијете је погођено металним пројектилом, највјероватније залуталим метком, након чега је одмах превезено у болницу.

Министар унутрашњих послова Панче Тошковски је раније изјавио да је ово био један од најозбиљнијих инцидената током новогодишње ноћи. Он је навео да је повреду нанио метални фрагмент и да се све околности инцидента још увијек истражују.

(Телеграф)

