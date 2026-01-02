Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило

Извор:
Телеграф
02.01.2026
10:05
Коментари:0
Радник градске чистоће погинуо је у саобраћајној несрећи у којој су учествовала два камиона. Несрећа се догодила у мјесту Клупци код Лознице када је, из неутврђених разлога камион једне приватне фирме сустигао камион градске чистоће и у њега ударио свом силином.
Камион је ударио у задњи крај камиона градске чистоће, односно у платформу на којој су стајали радници.
Друштво
Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико
Један од радника ЈКП "Наш дом" погинуо је на лицу мјеста, док је возач другог камиона тешко повријеђен и превезен је у Здравствени центар у Лозници и у критичном је стању.
Како се види на фотографијама с мјеста несреће, камион приватне фирме потпуно је смрскан са предње стране, док је камиону градске чистоће потпуно отпао задњи дио у који се ставља смеће.
Свуда по улици је смеће и дијелови возила, а на терен су, осим полиције и Хитне помоћи, изашли и ватрогасци.
(Телеграф)
Најновије
Најчитаније
11
58
11
48
11
42
11
37
11
35
Тренутно на програму