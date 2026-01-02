Logo
Large banner

Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило

Извор:

Телеграф

02.01.2026

10:05

Коментари:

0
Прве фотографије стравичне несреће: Погинуо радник градске чистоће, нејасно шта се догодило

Радник градске чистоће погинуо је у саобраћајној несрећи у којој су учествовала два камиона. Несрећа се догодила у мјесту Клупци код Лознице када је, из неутврђених разлога камион једне приватне фирме сустигао камион градске чистоће и у њега ударио свом силином.

Камион је ударио у задњи крај камиона градске чистоће, односно у платформу на којој су стајали радници.

Cigare 1

Друштво

Поскупиле цигарете у БиХ, ево и за колико

Један од радника ЈКП "Наш дом" погинуо је на лицу мјеста, док је возач другог камиона тешко повријеђен и превезен је у Здравствени центар у Лозници и у критичном је стању.

Како се види на фотографијама с мјеста несреће, камион приватне фирме потпуно је смрскан са предње стране, док је камиону градске чистоће потпуно отпао задњи дио у који се ставља смеће.

Свуда по улици је смеће и дијелови возила, а на терен су, осим полиције и Хитне помоћи, изашли и ватрогасци.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Čistoća

kamion

Loznica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

Сцена

Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

2 ч

0
Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић

Економија

Лидл "згрнуо" озбиљне паре за Божић

2 ч

0
Идентификована прва жртва стравичног пожара

Свијет

Идентификована прва жртва стравичног пожара

2 ч

0
Данас се слави Свети Игњатије Богоносац

Друштво

Данас се слави Свети Игњатије Богоносац

2 ч

0

Више из рубрике

Пакао у новогодишњој ноћи: Сатима злостављао дјевојку, детаљи мучења леде крв!

Хроника

Пакао у новогодишњој ноћи: Сатима злостављао дјевојку, детаљи мучења леде крв!

16 ч

0
Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

Хроника

Одређен притвор Требињцу због пуцњаве

17 ч

0
Запалио се аутомобил на наплатној рампи

Хроника

Запалио се аутомобил на наплатној рампи

18 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Ухапшене двије особе због разбојништва над радником шумског газдинства у Рогатици

23 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Прворођена беба у Градишци награђена са 1.000 КМ

11

48

Парфем, камуфлажа, досада: Зашто се пси ваљају у смрдљивим стварима?

11

42

Тенисерка (45) добила позивницу за Аустралијан опен, ући ће у историју!

11

37

Ужас у Српској: У ауту пронађено беживотно тијело

11

35

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner