Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

Глумац Вил Смит суочава се са оптужбама за сексуално узнемиравање поднијетим у Лос Анђелесу непосредно пред Нову годину.
Брајан Кинг Џозеф, професионални виолиниста, тврди у тужби да га је Смит “намјерно намамио и припремао за даљу сексуалну злоупотребу”.
Тужба је поднијета против добитника Оскара и његових сарадника из компаније Treyball Studios Managment Inc.
Након свог првог наступа са Смитом у децембру 2024. године, пјевач хита “Gettin’ Jiggy Wit Ит” наводно је ангажовао Брајана да му се придружи на турнеји “Based on a True Story: 2025 Tour”.
Брајан тврди да је њихов однос “постајао све ближи” након што му је Смит понудио прилику да свира на неколико пјесама за његов предстојећи албум.
Смит и тужилац су почели да проводе додатно вријеме сами, а Смит је чак рекао тужиоцу:
– Ти и ја имамо тако посебну везу, какву немам ни са ким другим,’ и сличне изразе који указују на блискост са тужиоцем – наводи се у документима, преноси Телеграф.
