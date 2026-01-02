Logo
Кћерка Томија Лија Џоунса пронађена мртва у соби луксузног хотела

02.01.2026

08:12

Кћерка Томија Лија Џоунса пронађена мртва у соби луксузног хотела
Фото: Printscreen/Youtube/FilMagicians

Викторија Кафка Џоунс, 34-годишња кћерка познатог глумца Томија Лија Џоунса, пронађена је мртва у луксузној хотелској соби у Сан Франциску у раним јутарњим сатима на Нову годину, објавио је Дејли мејл.

Према саопштењу Ватрогасне службе Сан Франциска, хитне службе запримиле су позив у 2:52 сата из хотела Фермонт Сан Франциско, гд‌је је затражена медицинска помоћ. По доласку на лице мјеста, медицинско особље је констатовало смрт једне особе. Увиђај су потом обавили припадници Полиције Сан Франциска и медицински истражитељ.

Узрок смрти Викторије Џоунс за сада није познат, а надлежне институције су покренуле истрагу како би се утврдиле околности овог случаја.

Викторија је била кћерка Томија Лија Џоунса и његове друге супруге Кимберли Клоули, с којом је глумац био у браку од 1981. до 1996. године. Осим Викторије, пар има и сина Остина, који данас има 42 године.

Рођена 3. септембра 1991. године, Викторија је свој филмски деби остварила 2002. године, када се појавила у мањој улози у филму "Људи у црном 2", у којем је глумио и њен отац.

Представници Томија Лија Џоунса, хотела Фермонт Сан Франциско и Полиције Сан Франциска контактирани су за коментар, али до закључења текста додатне информације нису саопштене.

