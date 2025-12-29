Logo
Несвакидашња сцена у Бањалуци: Овца ушла у кафићу на Лаушу

29.12.2025

21:15

Несвакидашња сцена у Бањалуци: Овца ушла у кафићу на Лаушу
Фото: screenshot

Несвакидашња сцена забиљежена је данас у бањалучком насељу Лауш, када је овца ушла у један кафић и постала хит на друштвеним мрежама.

Снимак овог необичног догађаја, који је објавио ТОК ТВ, брзо се проширио интернетом и изазвао бројне коментаре.

Како је све изгледало, погледајте у видеу:

