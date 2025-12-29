Logo
Large banner

Општина у Српској донијела одлуку: 1.500 КМ за сваку бебу рођену у 2026. години

Извор:

СРНА

29.12.2025

20:25

Коментари:

0
Општина у Српској донијела одлуку: 1.500 КМ за сваку бебу рођену у 2026. години
Фото: Pixabay

Скупштина општине Рогатица усвојила је данас одлуку о стимулисању наталитета, којом је предвиђено да родитељи за прво, друго или треће дијете рођено у 2026. години добију једнократну новчану подршку од 1.500 КМ, док ће за свако четврто и наредно дијете тај износ износити 3.000 КМ.

Начелник општине Рогатица Нинослав Прелић изјавио је да су подршка наталитету и младима најважније опредјељење локалне власти, саопштено је из Општинске управе.

"С поносом могу рећи да смо за наредну годину, када је ријеч о пронаталитетној политици, повећали издвајања. За свако четврто и сљедеће рођено дијете двоструко смо увећали досадашњи износ, на 3.000 КМ. Осим тога, настављамо и са подршком паровима који се лијече од стерилитета, са по 5.000 КМ, без обзира на број покушаја", рекао је Прелић.

Он је додао да је задовољан резултатима у години на измаку, истичући да је након преузимања функције и затеченог дефицита од око 1.800.000 КМ финансијска ситуација стабилизована.

"Успјели смо да дођемо на позитивну нулу, а у наредној години настављамо са радом, јер су пред нама бројни пројекти и очекујем да ћемо велики дио њих успјешно реализовати", закључио је Прелић.

На посљедњој овогодишњој сједници усвојени су и Програм рада начелника и Програм рада Скупштине општине за наредну годину.

Подијели:

Тагови:

Рогатица

беба

natalitet

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Прослављена дјечија Нова година у Приједору

Градови и општине

Прослављена дјечија Нова година у Приједору

2 ч

0
Фонд солидарности "Душа дјеце" издвојио 10 милиона за лијечење дјеце у иностранству

Друштво

Фонд солидарности "Душа дјеце" издвојио 10 милиона за лијечење дјеце у иностранству

2 ч

0
"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

Бања Лука

"Поклон" за празнике: На хиљаде станова у Бањалуци освануло без гријања

2 ч

1
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Регион

Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

3 ч

0

Више из рубрике

Прослављена дјечија Нова година у Приједору

Градови и општине

Прослављена дјечија Нова година у Приједору

2 ч

0
Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

Градови и општине

Дио општине Билећа без воде: ''У питању је велики квар, на терену смо''

3 ч

0
Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

Градови и општине

Код Требиња пронађена већа количина минско-експлозивних средстава

3 ч

0
ТЕ Гацко се вратило на мрежу

Градови и општине

ТЕ Гацко се вратило на мрежу

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

19

Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова

22

17

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

22

15

Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

22

10

Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

22

02

Црвена звезда добила позив од НБА

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner