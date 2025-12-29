Општина у Српској донијела одлуку: 1.500 КМ за сваку бебу рођену у 2026. години

Извор:
29.12.2025
Скупштина општине Рогатица усвојила је данас одлуку о стимулисању наталитета, којом је предвиђено да родитељи за прво, друго или треће дијете рођено у 2026. години добију једнократну новчану подршку од 1.500 КМ, док ће за свако четврто и наредно дијете тај износ износити 3.000 КМ.
Начелник општине Рогатица Нинослав Прелић изјавио је да су подршка наталитету и младима најважније опредјељење локалне власти, саопштено је из Општинске управе.
"С поносом могу рећи да смо за наредну годину, када је ријеч о пронаталитетној политици, повећали издвајања. За свако четврто и сљедеће рођено дијете двоструко смо увећали досадашњи износ, на 3.000 КМ. Осим тога, настављамо и са подршком паровима који се лијече од стерилитета, са по 5.000 КМ, без обзира на број покушаја", рекао је Прелић.
Он је додао да је задовољан резултатима у години на измаку, истичући да је након преузимања функције и затеченог дефицита од око 1.800.000 КМ финансијска ситуација стабилизована.
"Успјели смо да дођемо на позитивну нулу, а у наредној години настављамо са радом, јер су пред нама бројни пројекти и очекујем да ћемо велики дио њих успјешно реализовати", закључио је Прелић.
На посљедњој овогодишњој сједници усвојени су и Програм рада начелника и Програм рада Скупштине општине за наредну годину.
