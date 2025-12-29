Logo
Фонд солидарности "Душа дјеце" издвојио 10 милиона за лијечење дјеце у иностранству

29.12.2025

19:39

Фонд солидарности „Душа дјеце“ представио је данас резултатe рада за 2025. годину. У овој години на лијечење фонд је упутио 489 дјеце.

Од почетка године одобрена су 1.143 ријешења. Кроз Фонд се труде да у сарадњи са породицама и грађанима кроз подршку побољшања животе дјеце. За потребе лијечења у иностранству издвојено је 10 милиона КМ.

"Чини ми се смо овом кроз овај Фонд успјели да помогнемо Фонду здравственог осигурања као и осталим институцијама. То је огроман новац који је утрошен за искључиво за лијечење дјеце и за све трошкове који произилазе још за њихов боравак тамо у болницама", каже Јасминка Вучковић, директор Фонда солидарности „Душа дјеце“.

Мисија у овој години им је била да кроз лијечење и додатне активности као што су излети панел дискусије за родитеље и подршка системима инклузије направи што бољи амбијент у лијечењу угрожених категорија.

"Гледајући њих колико су опуштени колико препознају једни друге колико се дивно играју нико од њих не кажу ни колико их боли и родитељи се повежу. На посљедњом излету они су постали пријатељи виђају се и обилазе. Покушаћемо да их повежемо са свим људима у иностранству са којима смо ми имали добра искуства у сарадњи да их повежемо са нашим психолозима логопедима дефектолозима и људима који ће радити у Центру", каже Вучковић.

Дјеца се у иностранство најчешће упућују због развојних поремећаја, неуролошких обољења, ортопедских аномалија, малигних тумора, кардиолошких обољења, тешких поремећаја вида и слуха, а примијећен је и све већи број дјеце из спектра аутизма.

