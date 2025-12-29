Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
СРНА
29.12.2025
17:40
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити промјенљиво облачно вријеме, уз сунчане периоде.
Јутро ће бити ведро и хладно уз мраз, а у наставку дана постепено наоблачење од сјевера, на југу топлије, али и вјетровито, док ће понегдје од југозапада ка истоку бити врло слабе пролазне сусњежице или провијавања по које пахуље снијега, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Свијет
Екстремни временски услови угрожавају засаде какаоа, рогач као алтернатива
Дуваће слаб до умјерен, на ударе појачан вјетар, сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака, на ударе у другом дијелу дана олујна бура.
Минимална температура ваздуха биће од минус осам до минус два, на југу до два, у вишим предјелима од минус 10 степени Целзијусових, а максимална од нула до пет, на југу до 11, у вишим предјелима од минус три степена Целзијусова, преносе Агенције.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
19
30
19
19
19
19
19
15
19
13
Тренутно на програму