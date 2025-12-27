Ево какво нас вријеме очекује сутра

Извор:
СРНА
27.12.2025
13:51
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће у већини крајева бити претежно сунчано и вјетровито, на истоку и облачније.
У Херцеговини ће бити сунчано уз јаку до олујну буру.
Јутро хладно и промјенљиво до претежно облачно, понегдје на истоку с слабом кишом или росуљом у нижим, а слабим снијегом у вишим предјелима.
Око ријека и по котлинама магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар умјерен, на ударе јак сјеверних смјерова, на југу умјерена до јака, на моменте и олујна бура.
Минимална температура ваздуха од минус шест до један, а максимална од два до седам, на југу до 13 степени Целзијусових.
У централним и источним подручјима данас преовладава претежно облачно, а у осталим крајевима сунчано, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура у 13.00 часова: Бјелашница минус три степена, Хан Пијесак минус један, Бугојно нула, Сарајево, Мраковица, Мркоњић Град и Соколац један, Приједор и Чемерно два, Јајце и Зеница два, Нови Град три, Рибник четири, Сребреница пет, Тузла шест, Бијељина, Добој, Србац и Фоча шест, Вишеград и Сански Мост седам, Бањалука и Гацко осам, Ливно девет, Билећа 10, Мостар 12, а Требиње 14 степени Целзијусових.
