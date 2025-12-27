Logo
Large banner

Додик: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" показала сву величину Српске

27.12.2025

12:11

Коментари:

1
Додик: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" показала сву величину Српске
Фото: АТВ

Манифестација "С љубављу храбрим срцима" показала је сву величину Републике Српске, у човјечности, солидарности, карактеру, емпатији, бризи једних за друге, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Изнад свега, показала је да проблеме, колико год да су велики, можемо превазићи када смо заједно и када од њих не окрећемо главу. Саградићемо центре за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи и наставићемо даље", истакао је Додик.

Он је навео да је у Универзитетски клинички центар стигао нови линеарни акцелератор, један од најнапреднијих уређаја за савремену радиотерапију.

Додао је и да је најављен долазак најбољих ватерполо репрезентација свијета у Требиње.

"Млади спортисти из Зворника ове недјеље освојили су прегршт медаља. Република Српска има људе који су јој одани и посвећени и који имају велико срце", написао је Додик на Иксу.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

S ljubavlju hrabrim srcima

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Преминуо Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник РТРС-а

Друштво

Преминуо Стјепан Зликовац, дугогодишњи новинар и уредник РТРС-а

1 ч

0
Министарство пољопривреде упозорило: Ситуација изузетно озбиљна

Друштво

Министарство пољопривреде упозорило: Ситуација изузетно озбиљна

1 ч

1
Планина Фуџи у Јапану

Друштво

Које су најбезбједније дестинације за туристе?

1 ч

0
Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

Друштво

Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

4 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

08

Четири планинара погинула у лавини

13

02

Руске снаге одбиле пет контранапада: Купјанск остаје под руском контролом

12

59

Хрватска од 1. јануара преузима контролу и заштиту сопственог ваздушног простора

12

53

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

12

47

Незапамћена породична трагедија: Убио родитеље у стану, па скочио са зграде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner