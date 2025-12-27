Додик: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" показала сву величину Српске

27.12.2025
12:11
Коментари:1
Манифестација "С љубављу храбрим срцима" показала је сву величину Републике Српске, у човјечности, солидарности, карактеру, емпатији, бризи једних за друге, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Изнад свега, показала је да проблеме, колико год да су велики, можемо превазићи када смо заједно и када од њих не окрећемо главу. Саградићемо центре за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи и наставићемо даље", истакао је Додик.
Он је навео да је у Универзитетски клинички центар стигао нови линеарни акцелератор, један од најнапреднијих уређаја за савремену радиотерапију.
Додао је и да је најављен долазак најбољих ватерполо репрезентација свијета у Требиње.
"Млади спортисти из Зворника ове недјеље освојили су прегршт медаља. Република Српска има људе који су јој одани и посвећени и који имају велико срце", написао је Додик на Иксу.
Манифестација “С љубављу храбрим срцима" показала је сву величину Републике Српске.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 27, 2025
Величину у човјечности, солидарности, карактеру, емпатији, бризи једних за друге.
Изнад свега, показала је да проблеме, колико год да су велики, можемо превазићи када смо заједно и када од њих не… pic.twitter.com/CvxYuaAJB6
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч1
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч1
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму