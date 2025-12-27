Које су најбезбједније дестинације за туристе?

Извор:
Б92
27.12.2025
11:18
Коментари:0
Индекс сигурности путовања постаје све важнији алат за туристе који при избору дестинације, поред цијене и атракција, све више воде рачуна о личној безбједности.
Ови индекси комбинују податке о криминалу, политичкој стабилности, здравственој инфраструктури, ризику од природних катастрофа и општем квалитету живота како би се добила реална слика колико је нека земља сигурна за путнике.
У најновијим глобалним рангирањима за 2025. годину, земље Сјеверне Европе поново заузимају сам врх листе најсигурнијих дестинација.
Исланд, Данска, Финска, Норвешка и Шведска годинама важе за државе са изузетно ниским стопама криминала, стабилним институцијама и високим повјерењем грађана у систем.
Туристи у овим земљама уживају у уређеним градовима, поузданим јавним сервисима и снажној социјалној сигурности. То значајно смањује ризике током путовања.
Посебно се истиче Исланд, који се често рангира као најбезбједнија земља на свијету. Одсуство озбиљног криминала, политичка стабилност и снажна заједница чине ову дестинацију идеалном за соло путнике, породице и љубитеље природе. Слични разлози важе и за Данску и Финску, које комбинују висок стандард живота са изузетно ефикасним здравственим и безбједносним системима.
Друштво
Све више туриста у Српској
Ван Европе, Сингапур се издваја као апсолутни лидер у Азији када је ријеч о безбједности путовања. Ова градска држава позната је по строгој примјени закона, изузетно ниском нивоу криминала и високо организованом урбаном окружењу.
Захваљујући снажним институцијама, модерној инфраструктури и политичкој стабилности, Сингапур се редовно налази међу најбезбједнијим дестинацијама на свијету. То је посебно за пословне путнике и градски туризам.
Заједнички именилац Сјеверне Европе и Сингапура јесте снажан фокус на превенцију ризика. У овим дестинацијама постоји висок ниво јавне безбједности, добро развијени здравствени системи и јасна правила понашања, што туристима даје осјећај контроле и сигурности током боравка. Управо због тога, ове земље често биљеже раст броја долазака упркос глобалним изазовима у туризму.
Регион
Директор Туристичког центра на Дурмитору поднио оставку због несреће на жичари
Индекс сигурности путовања показује да безбједност постаје кључни фактор у избору дестинације. Сјеверна Европа и Сингапур потврђују да стабилност, ефикасне институције и квалитет живота директно утичу на атрактивност за туристе, преноси Б92.
За путнике којима је миран и сигуран одмор приоритет, ове дестинације представљају једне од најбољих избора у 2025. години.
Кошарка
2 ч0
Регион
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
08
13
02
12
59
12
53
12
47
Тренутно на програму